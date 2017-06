MODES dobio Pag, SDP izgubio Kali, HDZ Posedarje i Vrsi

Po ukupnom odazivu na drugi krug lokalnih izbora Zadarska županija s odazivom od 45,34 posto bila je na drugom mjestu nakon Ličko-senjske županije, a najveća izlaznost zabilježena je u Vrsima

Foto: Velimir BRKIĆ

U drugom krugu lokalnih izbora u Gradu Pagu i 10 općina Zadarske županije odaziv birača do 16 sati i 30 minuta bio 45,34 posto. U odnosu na prvi izborni krug, riječ je o većoj izlaznosti i to za više od 10 posto. Podsjetimo, prije 15 dana, u prvom izbornom krugu do 16 sati i 30 minuta na birališta je izašlo 35,19 posto glasača. Po ukupnom odazivu na drugi krug lokalnih izbora Zadarska županija bila je na drugom mjestu nakon Ličko-senjske županije u kojoj je izlaznost bila 49,83 posto.

Prema privremenim službenim rezultatima koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo, Ante Fabijanić, kandidat MODES-a i NS reformista novi je gradonačelnik Paga s osvojenih 50,60 posto glasova. Njegov protukandidat iz HDZ-a, Igor Karavanić, dobio je povjerenje 45,61 posto birača.

Fabijanić je u telefonskom razgovoru kazao kako je pobjeda došla očekivano.

- Ono što smo rekli da ćemo napraviti, napravili smo - pobijedili. U samom gradu Pagu mi smo uvijek bili najjači, izgubimo glasove u okolnim mjestima, ali nikad u gradu, kazao je Fabijanić.

Drugi krug lokalnih izbora donio je smjenu vlasti u Općini Kali. Dugogodišnji načelnik Duško Vidov, kandidat SDP-a i HNS-a, dobio je 45,72 posto glasova, a njegov protukandidat Marko Kolega iz HDZ-a s partnerima osvojio je 52,20 posto. SDP je ovim porazom ispustio jedinu općinu u Zadarskoj županiji kojoj su bili na čelu.

Smjena vlasti i u Posedarju. Ivica Klanac, nezaivsni kandidat s 51,39 posto glasova pobijedio je dosadašnjeg HDZ-ovog načelnika Ivicu Zurka koji je osvojio 46,65 posto.

U Kolanu također smjena vlasti. Pobjeda je pripala Marinu Pernjaku, HSS-ovom kandidatu za načelnika s 53,76 posto glasova, dok je njegov protukandidat nezavisni Šime Gligora osvojio 42,67 posto glasova.

Općina Vrsi također ima novog načelnika - Luku Perinića. Nezavisni kandidat u drugom krugu izbora osvojio je 53,15 posto glasova, dok je, sada već bivša načelnica, HDZ-ova kandidatkinja Sandra Vukić osvojila 45,82 posto.

Drugi izborni krug nije donio promjenu vlasti u Galovcu gdje je na mjestu načelnika ostao Marin Gulan (HDZ, HNS) s osvojenih 59,04 posto, a protukandidat mu Slavko Šare (NS reformisti) osvojio je 39,79 posto. U Gračacu je Nataša Turbić (HDZ) ostala načelnica i u sljedećem mandatu. S osvojenih 53,15 posto pobijedila je Gorana Đekića (SDSS, Reformisti) koji je osvojio 44,02 posto glasova. Na čelu Pakoštana u sljedeće četiri godine na vlasti će i dalje biti Milivoj Kurtov (HDZ, HSS) koji je osvojio 59,76 posto, dok je njegov protukandidat Žoni Maksan (HSP AS) dobio 37,57 posto glasova.

U Povljani nema promjene. Svoj mandat za sljedeće četiri godine potvrdio je i Ivica Pogorilić s osvojenih 55,79 posto glasova, a Šime Jurišić (HDZ) dobio je 43,26 posto. U Salima načelnik ostaje Zoran Morović (HSS, SDP, HNS) koji je osvojio 51,87 posto, a HDZ-ov kandidat Marijan Crvarić dobio je povjerenje 45,08 posto birača.

U Škabrnji je situacija neizvjesna. Naime, više od sat vremena na službenim starnicama DIP-a stajali su rezultati s tek 50 posto obrađenih biračkih mjesta po kojima je HDZ-ov kandidat Nediljko Bubnjar dobio 76,64 posto glasova, a nezavisni kandidat Ivan Škara 21,96 posto. Prema neslužbenim informacijama problem je bio u listiću viška, međutim to nisu mogli potvrditi niti u Županijskom izbornom povjerenstvu te je situacija u Škabrnji još uvijek neizvjesna.