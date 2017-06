Zadar jedini ima asistente na kupalištu za invalide!

Foto: Vedran SITNICA

Ovo je već deveta godina zaredom da mi kao Udruga organiziramo dakle, sada već tradicionalno - uređenje i sanaciju ako je potrebno, pristupne rampe za osobe s invaliditetom u zadarskoj lučici Vitrenjak. Sezona kreće, pa sve treba biti spremno ne samo za naše članove, već i sve ljude koji imaju bilo kakav oblik invaliditeta, kao i goste koji nam dolaze - rekao je jučer Jozo Kasipović predsjednik Udruge tjelesnih invalida Zadarske županije.

Uskoro će sve biti spremno, pa i osobe s invaliditetom mogu početi uživati u moru, suncu i kupanju, a Zadar se može pohvaliti da je još uvijek prvi i jedini grad u Hrvatskoj koji uz plažu i pristup moru za osobe s invaliditetom - ima i organiziranu službu pomoći.

- Mi kao Udruga, još smo 2008. godine prepoznali tu potrebu te incirali i uvođenje asistenata, odnosno pomoćnika osobama s invaliditetom na tom dijelu plaže. Ove godine imat ćemo u sezonskoj službi dvojicu pomoćnika i jednog voditelja kupališta za invalide. Riječ je uglavnom o mladim ljudima slabijeg imovinskog statusa koji su ili srednjoškolci ili studenti i za svoj će rad biti i plaćeni kao sezonci. Njihov je zadatak da svakom invalidu budu pri ruci bilo da je riječ o ulasku u more, izlasku, odvoženju i dovoženju do kabine za presvlačenje, odlasku do obližnjeg dućana, odlasku primjerice, po bočicu vode i slično. Jako je dobro i to što ti mladi ljudi uglavnom govore i strane jezike jer smo do sada na tom dijelu plaže imali i osobe s invaliditetom koji su došli iz drugih zemalja kao što je obližnja Italija, pa Njemačka, ali čak i Amerika - dodao je Kasipović.

Osim što je ova plaža u uvali Vitrenjak jedna od rijetkih koja je ovako dobro i lijepo uređena za osobe s invaliditetom, predsjednik Udruge tjelesnih invalida još je naglasio kako imaju i puno planova.

- Plan nam je već početkom sljedeće godine aplicirati na fondove Europske unije kako bismo još više zadarskih plaža dijelom uredili i prilagodili invalidima kako uostalom i nalažu uzusi i standardi Europe. Volio bih ovom prilikom i pledirati na sve načelnike općina Zadarske županije koje su uz more, da i oni počnu raditi na tome da neke svoje plaže ili njihove dijelove prilagođavaju invalidima. Neke su općine to već napravile i to je pohvalno, ali na tome svi trebamo još puno raditi - zaključio je Kasipović naglašavajući, kako im pomaže i u svemu ih posljednjih godina prati i Grad Zadar gdje su uvijek imali svesrdnu podršku i razumjevanje.

- Doista nam Grad uvijek izlazi ususret. Ni ova plaža na Vitrenjaku vjerojatno ne bi bila ovako dobro uređena da nije Grada Zadra. I što se tiče pomoćnika također, u početku kad smo incirali tu ideju zbog stvarne potrebe, našlo se ljudi koji su volontirali, a onda je Grad preuzeo na sebe plaćanje tih ljudi - asistenata i pomoćnika tijekom sezone - rekao je na kraju Jozo Kasipović.