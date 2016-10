Matulović: Nadam se da ćemo što prije registrirati Marića i Kovačevića

Foto: Zvonko KUCELIN

Košarkaši Zadra u nedjelju su u Podgorici zabili čak 42 poena više nego na istom mjestu prošle sezone. Međutim, poraz ni ovaj put mogli izbjeći. Budućnost je poprilično uvjerljivo došla do pobjede, a Zadranima za utjehu ostaje da ovih 105:89 "kozmetički" izgleda mnogo bolje nego lanjskih 78:47. Nakon izjednačene prve četvrtine (25:25), činilo se čak da bi momčad Ante Matulovića mogla barem malo zaprijetiti favoriziranim Podgoričanima, no domaći su u drugoj i trećoj dionici prebacili u višu brzinu i otišli na nedostižnu razliku. Tek je njihovo opuštanje pri najvećih +22 u 28. minuti omogućilo gostima da smanje zaostatak, ali pravi priključak nisu uspjeli uhvatiti.

- Treba čestitati Budućnosti na zasluženoj pobjedi. Njihov trener Vlado Šćepanović nije mogao računati na tri bitna igrača, ali i bez njih su pokazali da su izuzetno dobra momčad. Uostalom, nisu slučajno dobili Cedevitu u Zagrebu u prvom kolu. Mi smo napadački odigrali jako dobru utakmicu, ali imali smo nekoliko crnih rupa u igri, a tako je nemoguće doći do bodova na Morači - komentirao je Matulović.

Prva rupa bila je početkom druge četvrtine, kada je Budućnost zaostatak 25:27 pretvorila u vodstvo 36:27, da bi u trećoj sa 53:46 otišla na 61:46, a kasnije i na maksimalnih 80:58.

- Nisu te rupe dugo trajale, možda minutu-dvije, najviše tri, ali to je bilo sasvim dovoljno da se Budućnost odvoji na pristojnu razliku, koju više nismo uspjeli dostići. U završnici smo možda imali minimalnu šansu, kada smo četiri minute prije kraja došli na osam razlike i imali smo loptu u rukama, ali smo ju odmah izgubili, oni su poentirali i sve je bilo gotovo.

Zadrani nisu uspjeli pronaći obrambeno rješenje za protivničke akcije, koje je uglavnom organizirao Marcus Williams (12 asistencija), a završavali najčešće Sead Šehović, Shawn James i Boris Savović.

- Većim dijelom susreta nismo uspjeli izići iz tog obrambenog sivila. Budućnost je izuzetno kvalitetna momčad, s većom rotacijom od nas i to im je donijelo više energije, na što se nismo uspjeli prilagoditi. Sve u svemu, napadačkim učinkom sam zadovoljan, zabili smo gotovo 90 poena u gostima jednom od favorita ABA lige, ali činjenica je da obrambeno nismo pronašli rješenja za njihove napade.

Otegotna okolnost za Matulovićevu momčad bila je i manjak vremena za pripremu, s obzirom da je svega dva dana ranije igrala protiv FMP-a, a osim toga, trener Zadra protiv Budućnosti je koristio samo sedam igrača.

- Sigurno da je sve to pomalo ostavilo traga, jer smo odigrali dvije teške utakmice u tri dana, uz put do Podgorice, ali to je nešto na što se treba prilagoditi i s čim ćemo se susretati više puta ove sezone. Sedam igrača je definitivno premalo za ovako jako natjecanje, kakva je ABA liga, a uskoro nam počinje i prvenstvo Hrvatske. Činjenica je da smo tanki u rotaciji i nadam se da će nam se što prije priključiti Igor Marić i Maj Kovačević.

Njih dvojica još uvijek nisu registrirani i po tom pitanju nema nikakvih novosti. Što je još gore, nitko ne zna ni kada bi ih moglo biti?

- Uputili smo zahtjev Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, te Ministarstvu financija da ispostave određena rješenja prema Hrvatskom košarkaškom savezu i FIBA-i, jer smatramo da imamo neka prava. Moramo se pridržavati zakona Republike Hrvatske, a s tom blokadom FIBA-e su nam jednostavno vezane ruke. Nalazimo se u status quo situaciji i ako ovako ostane, nećemo moći dalje funkcionirati - zaključio je trener Zadra.