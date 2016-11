Damir Kukuruzović Django Group

Foto: PIXSELL

Damir Kukuruzović Django Group održat će u ponedjeljak, 7. studenog u maloj dvorani HNK Zadar koncert gypsy-swing glazbe legendarnog Djanga Reinhardta.

Ulaznice po cijeni od 40 kuna su u prodaji na blagajni HNK Zadar radnim danom od 11 do 13 i od 18 do 20 sati, subotom od 11 do 13 sati.

Damir Kukuruzović svojevrstan je homage glazbi Reinhardta i Stephanea Grappellija, dvojca koji je obilježio europsku glazbu 20. stoljeća, a sam Kukuruzović, vlasnik Siscia jazz cluba, dugi niz godina slovi kao jedan od najvjernijih sljedbenika Djanga Reinhardta. Najpoznatiji promotor francuskog jazza na ovim prostorima, Kukuruzovićev bend, nastupao je na svim bitnijim festivalima promovirajući tradiciju Djangove glazbe i jazza. Na svom CD-u Green Hill Gipsy Swing svirao je s francuskim gitaristom Angelom Debarreom te violinistom Loulou Djinom.

Godine 2009. imao je turneju nazvanu „Pariško čudo na harmonici" s Ludovicom Beierom, jednim od najtraženijih jazz harmonikaša današnjice. Na svom je glazbenom putu Kukuruzović surađivao i s drugim značajnim imenima iz svijeta jazza kao što je, Adrian B. Burns (poznat po svojim nastupima s Billom Wymanom i Rhitam Kingsima), Joscho Stephano, Paulus Schafer i Raphael Fays, a 2011. godine imao je zajedničku tuneju s vrlo traženim manouche glazbenikom iz Strassburga, Yorgui Loefflerom. Svoju suradnju s njima zabiljezio je na CD-u nazvanom „Manouche". U rujnu 2014. godine izdaje cd „My Django Family" s Wawau Adlerom, Zoranom Predinom, Robinom Nolanom, Raphael Faysom i Vlatkom Stefanovskim.