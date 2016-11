Mirisi djetinjstva kojih se sjećaju generacije Zadrana

Foto: Vedran SITNICA

U prepunoj svečanoj dvorani Znanstvene knjižnice u kojoj je sinoć predstavljena knjiga autora Ivana Babića „Babići s Četiri kantuna" okupile su se na jednom mjestu generacije Zadrana, koji se sjećaju poznate slastičarnice obitelji Babić.

Kako je ovom prigodom rečeno knjiga je to ne samo o jednoj obitelji, koja je generacijama bila vezana uz malu slastičarnicu „kod Četiri kantuna", već o životu Zadra u vremenima od početka 20. stoljeća do kraja 60- ih godina. Bilo je to vrijeme u kojemu su roditelji svake nedjelje djeci kupovali „pašte" ili sladoled iz slastičarnice, čiji su mirisi mamili mlado i staro da uđu u nju i kupe nešto što su vrijedne ruke Babićevih radile i od čega je ova obitelj živjela kroz tri generacije. Tijekom predstavljanja knjige recenzenti Nebojša Gunjević i Božidar Šimunić naglasili su važnost toga da se od zaborava otrgnu sjećanja svih onih koji su odlazili u slastičarnicu kod Babićevih. Okusa i mirisa iz slastičarnice kod Babićevih prisjetio se i Milivoj Dujela, a za kojega je to ostalo jedno od onih posebnih trenutaka ranog djetinjstva.

- Knjiga je zapravo opis svih događanja i svega onoga čega se ja sjećam, od djeda koji je imao malu destileriju, do oca koji je nakon 2. svjetskog rata nastavio obiteljski posao. Kada je djed počeo, bile su dvije slastičarnice u gradu, ali je naša ostala raditi do kraja 60-ih godina. Očekivalo se kako ću ja nastaviti obiteljski posao, ali meni su ostala sjećanja o tome što se nakon rata događalo, kada smo nacionalizacijom izgubili većinu imovine, koju je moj djed stjecao. Bilo je to jedno drugačije vrijeme, kada se nije moglo ništa prodavati što se nije proizvelo, kao što smo to mi radili u našoj slastičarnici. Računao sam kako mogu izabrati nešto drugo i tako sam išao drugim smjerom. Nakon smrti oca, koji je rano umro, majka je kratko nastavila voditi posao, nakon čega smo iznajmili prostor i kasnije ga prodali, ispričao nam je Ivan Babić o svojim sjećanjima na obiteljsku tradiciju. Zanimljiv je podatak kako je početkom 20. stoljeća, kada je Babićev djed Martin započeo s poslom, u Zadru bilo i 10-ak manjih destilerija u kojima su se proizvodili likeri, što autor smatra važnim podatkom, koji nije dovoljno poznat.

- Ovu knjigu poklanjam, ali bih htio da se potakne prikupljanje novca za aparat za zračenje koji je potreban Općoj bolnici u Zadru jer dobro znam kako je to kada morate odlaziti na terapije u Rijeku i druge gradove, naglasio je na kraju Ivan Babić.