Ni napad ni obrana u posljednjoj četvrtini nisu postojali

Krenulo je dobro. Košarkaši Zadra protiv Igokee u početnim minutama djelovali su odlično, rastrčano, a posebno je dobar bio defanzivni dio. A kada Zadar igra obranu, što mu nije jača strana ove godine, onda je jasno da je i napad davao svoje. A ključan igrač u prvoj dionici bio je Ivan Ramljak. Krilni igrač Zadra iskoristio je činjenicu da su protivnici s njega pomagali i ostavljali ga na otvorenom šutu i to je kaznio s osam koševa, od čega je zabio i dvije trice. Osim toga Ramljak je bio ključan u koncepciji trenera Ante Matulovića, jer je odlično čuvao najboljeg gostujućeg igrača, organizatora igre, Jamesa Robinsona, koji na početku utakmice nije nikako mogao doći do prostora da naudi Zadru. Išao je Ramljak vrlo čvrsto na Robinsona, a način obrane "pick&rolla" bilo je agresivno iskakanje, s tim da je Zadar igrao s četiri "mala" igrača i Marinkovićem na petici, koji je "jak na nogama" i može dobro odraditi obranu na "pick&rollu". Nisu se gosti nikako snašli i Zadar je polako gradio svoju prednost. I to je trajalo sve do trenutka kada je Matulović izvadio Ramljaka, a uz to je morao izvaditi i Jakova Vladovića koji je rano dobio dvije osobne pogreške. S druge strane strateg gostiju je izvadio i Robinsona, ali je njega zamijenio iskusnim Vukom Radivojevićem, koji je bez problema povezao tri trice i prelagano probijao prvu liniju Zadra, tako da je utakmice već početkom druge četvrtine došla u egal. A taj egal je više-manje trajao do početka posljednje dionice, kada se dogodila četvrta, a nakon toga i tehnička, peta osobna pogreška Vladovića i Zadar je ostao bez municije u napadu, što je gostima omogućilo da u konačnici stignu do pobjede. I to sa postignutih 90 koševa.

- Mi možemo reći da nismo imali sreće, ali ovo nije pitanje sreće. Kada primiš 90 koševa kod kuće, onda niti ne zaslužiš dobiti utakmicu - rekao je Ivan Ramljak, koji je svjestan da su gosti imali previše otvorenih šuteva u ovoj utakmici.

A što se tiče napadačke igre, ona je u potpunosti nestala onog trenutka kada je Jakov Vladović napustio igru. Pokušao je Brzoje preuzeti poziciju organizatora igre, ali nije bio niti dovoljno koncentriran, niti dovoljno konkretan da donekle zamijeni Vladovića.

- Brzoja je do sada znao vrlo korektno zamijeniti Vladovića, ali protiv Igokee je očito bio iscrpljen radi obrambenih zadataka i naši napadi su bili jalovi. Ovaj put bez Vladovića nismo imali glavu i rep, bili smo bez energije i ostali smo uskraćeni za Vladovićevo razmišljanje u napadu, pogotovo u trenucima kada napad nije bio u planiranom sistemu, jer u takvim situacijama Vladović uvijek pronađe način da stvori višak i do dođemo do lakših poena, zaključio je Matulović.