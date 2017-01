BERNARDIĆ Zadar je zaslužio bolju i pošteniju gradsku upravu

Foto: Marin GOSPIĆ

Predsjednik SDP-a, Davor Bernardić, jučer je posjetio županijsku organizaciju stranke s kojom je najprije obišao grad Pag u kojemu je njegova stranka na vlasti s Paškom strankom. Pohvalio je županijski SDP za stabilnost u vođenju organizacije te osobito pripreme za lokalne izbore.

Iako je u Zadru prvi put od preuzimanja stranke, bio je ugodno iznenađen srdačnim pozdravima Zadrana koji su mu prilazili za vrijeme našeg razgovora na Forumu. S Bernardićem smo otvoreno razgovarali o SDP-ovom kandidatu za gradonačelnika Zadra i situaciji u lokalnoj organizaciji, osobito nakon što u njegovoj pratnji na Pagu nije bilo rukovodstva Gradskog odbora stranke.

Naime, znakovita je činjenica da je Bernardić sa županijskim rukovodstvom najprije posjetio Pag i tek se u popodnevnim satima uputio prema gradskoj organizaciji na Trgu pet bunara u kojoj ga je trebala dočekati čelnica GO-a, Sabina Glasovac. No, i taj je sastanak bio neizvjestan jer se Glasovac ispričala - bolešću.

Kakvom ocjenjujete situaciju u lokalnom SDP-u uoči priprema za lokalne izbore?

- Obilazim sve županije u Hrvatskoj, pa tako i Zadarsku, u kojoj sam najprije čestitao gradskoj upravi Paga na svemu što su napravili na vrtiću, sanaciji odlagališta otpada, na obilaznici i svim ostalim uspješnim projektima u Pagu. Žao mi je što se Zadarska županija prema Pagu ponaša maćehinski i moja je želja da socijaldemokracija preuzme odgovornost za upravljanje i Zadarskom županijom, kao i u ostalim gradovima i općinama u Hrvatskoj u kojima dosad nismo bili na vlasti. Pokazalo se da tamo gdje socijaldemokrati upravljaju gradovima i općinama ljudi žive bolje i imaju veće plaće, manje je iseljavanja i nezaposlenosti. To je naš cilj i u Zadarskoj županiji koja je, na žalost, po razvijenosti iza Istarske županije, Primorsko-goranske, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko- dalmatinske. Po društvenom brutto proizvodu ova je županija na hrvatskom začelju, te mi je želja promijeniti to i Zadarsku županiju dovesti tamo gdje joj je i mjesto, a to je na vrh kada je Jadran u pitanju.

No, dosad niste uspjeli osvojiti Zadar, kakva su Vaša očekivanja za lokalne izbore?

- Svi izbori pokazuju da je SDP jak u Zadru, a na ovim ćemo izborima vidjeti hoće li biti te dodatne prevage i malo sreće da socijaldemokrati počnu upravljati Zadrom. O tome će odlučiti građani grada Zadra i Zadarske županije. Nije bitno što mislim ja ili netko drugi, bitno je što misle građani, a mi bismo voljeli da Zadarskoj županiji krene bolje. Zadar je zaslužio efikasniju, bržu, bolju i pošteniju, odnosno transparentniju gradsku upravu.

Imate li kandidata za gradonačelnika Zadra?

- O tome će odlučiti zadarska organizacija. Tu je Sabina Glasovac koja je vrlo aktivna u Hrvatskom saboru i dolazi iz obrazovnog sektora. Ona će, kao predsjednica zadarske organizacije, odlučiti o kandidatu ili kandidatkinji, dakle, odluka je na njima, ali SDP itekako ima ljudi u Zadru. Tu je i naša Renata Sabljar Dračevac, predsjednica županijske organizacije, te brojni SDP-ovci za koje će se tek čuti.