U prošloj godini u Zadru rođeno 1.556 djece

Foto: Vedran SITNICA

U Zadru je tijekom 2016. godine rođeno 17 beba više nego u prethodnoj, 2015., čime je zaustavljen trend pada nataliteta u Zadarskoj županiji započet još 2010. godine.

Dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice, kaže kako je u Rađaonici Opće bolnice Zadar u 2016. godini obavljen 1.541 porod, a na svijet došlo 1.561 dijete - 1.556 živorođenih, a šest mrtvorođenih. Broj poroda nije jednak broju djece jer se pri jednom porodu može roditi i više djece, no u prošloj godini u Zadru je rođeno 20 blizanaca, a trojki nije bilo.

Više dječakaŠto se spola tiče i 2016. godine neznatno prednjači "jači spol" kao što je to trend već posljednjih nekoliko godina. Tako je prošle godine u zadarskoj Rađaonici na svijet došao 791 dječak, a 770 djevojčica.

Najstarija prošlogodišnja rodilja imala je 47 godina, a najmlađa 16 godina. No, ona nije bila jedina maloljetna majka u 2016. U statistikama Rađaonice za prošlu godinu zabilježene su tri mlade majke do 17 godina. Svojevrsna rekorderka, mama s najviše poroda, rodila je deveti put, a u statistikama Rađaonice zabilježili su i 402 oca koja su nazočila porodima, jedan više nego godinu prije. Uz epiduralnu analgeziju obavljeno je 35 poroda, što je jednako kao lani.

Godine 2009. u Zadru je zabilježen pravi "baby boom", kada je rođeno čak 1.839 djece, no pet godina kasnije broj novorođene djece bio je u padu. Velikim dijelom posljedica je to krize jer su se u teškim vremenima ljudi teže odlučivali za velik korak kao što je roditeljstvo i dijete. To se vidjelo već 2010. godine u kojoj su rođena 1.704 djeteta, a trend se nastavio i 2011. kad je na svijet došlo 85 beba manje. U 2012. godini Zadar je dobio 1.774 stanovnika više, ali 71 manje no godinu prije. Godina 2014. završena je s 1.592 poroda i 1.621 djetetom, a 2015. s 1.514 poroda i 1.544 djeteta.