Većina obrtnika na "pozitivnoj nuli"

Foto: Marin GOSPIĆ

Ako je suditi po brojkama kada je u pitanju obrtništvo, negativan trend zatvaranja obrta koji je bio prisutan i na području Zadarske županije posljednjih godina, ne samo da je zaustavljen, već se broj obrta u županiji polako i sigurno povećava. Tako su sveukupno na području Zadarske županije u 2015. godini radila 4.392 obrta od čega su 952 bila sezonska, dok je lani bilo 4.418 obrta, a 996 ih je radilo također, samo u sezoni.

S ovim brojkama je zadovoljan i Stipe Knežević predsjednik zadarske Obrtničke komore. No, naglasio je kako se to u prvom redu odnosi na turističke djelatnosti.

- Posljednjih godina broj zadarskih obrta zbog krize se bio ugasio. Prošle, 2016. godine to je ipak zaustavljeno. Tijekom sezone broj obrta se popne na pet tisuća, s 12 tisuća zaposlenih - istaknuo je Knežević dodajući kako se ipak, vraćamo onim respektabilnim brojkama iz godina prije krize i recesije u samom gradu, ali i županiji. I dok je prošlom godinom zadovoljan, izrazio je skepsu što se tiče ove, 2017. godine zbog porezne reforme s kojom obrtnici, općenito - nisu zadovoljni.

- Sve se uvijek prelama preko nas. Sve to dovodi do toga da se osjećamo kao građani drugog reda. Dakle, 1. siječnja ove godine došlo je do povećanja te famozne stope PDV-a i to će se neminovno odraziti na naše poslovanje. Sada govorim kao dugogodišnji ugositelj i restorater. Stopa PDV-a je sada 25 posto i s porezom na potrošnju od tri posto svekupno ćemo plaćati 28 posto. To će za nas restoratere biti jako teško. Morat ćemo dizati cijene. Jedno od rješenja je smanjenje parafisklanih nameta. Naime, obrtnici plaćaju sveukupno oko 250 parafisklanih nameta. Ukoliko bi se primjerice, smanjio porez na potrošnju na jedan posto, onda primjerice, porez na tvrtku koji sada iznosi 900 na barem 400 kuna, potom Grad Zadar je obećao da će nam ukinuti plaćanje spomeničke rente... nabrojio je samo par primjera Knežević, naglašavajući kako bi se povećana stopa PDV-a možda mogla na taj način kompenzirati, ali bi i dalje bilo teško.

Knežević jedno od rješenja vidi i u smanjenju broja radnika.

- Većina ljudi koji imaju obrte vjerojatno će se osloniti na svoje, vlastite snage. Više će raditi obitelj, manje će se zapošljavati. Želim naglasiti da mi imamo kvalitetne radnike koji sjajno obavljaju svoj posao, znaju jezike, znaju se ophoditi s gostima. Nažalost, morat ćemo sve to svesti na minimum - zaključio je Knežević.

Njegov kolega i dugogodišnji poznati trgovac te predsjednik zadarskog Udruženja obrtnika Mladen Malta također, je zadovoljan prošlom godinom. No, kada govori o godini koja je iza nas, prvenstveno misli na sezonu jer i Zadar iz godine, u godinu sve više postaje - "sezonski grad".

- Sezona je bila jako dobra, ali treba živjeti cijelu godinu. Čini mi se da u gradu imamo puno samo sezonskih obrta i to je problem jer kako izvući cijelu godinu? - pita se Malta.