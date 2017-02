Hoće li Kalmeta sam na izbore ako mu Plenković uskrati podršku?

U petak u ponoć istekao je rok što ga je Predsjedništvo HDZ-a odredilo za odabir kandidata za župane, gradonačelnike i načelnike općina. »Ljubazno vas molim da se prijedlozi dostave na mail Tajništva HDZ-a najkasnije do 3. veljače, uz prethodne konzultacije s glavnim tajnikom Gordanom Jandrokovićem, koji je imenovan predsjednikom Izbornog stožera za lokalne izbore«, navodi se u dopisu, s potpisom predsjednika stranke Andreja Plenkovića, koji je 17. siječnja odaslan šefovima svih općinskih, gradskih i županijskih odbora HDZ-a.

Međutim, u više je sredina zbog problema u selekciji kandidata taj rok probijen. Primjerice, u Zagrebu se HDZ-ov kandidat za gradonačelnika niti ne nazire, a možda će se o tome nešto više znati nakon sastanka predsjedništva Gradskog odbora s Jandrokovićem u utorak. Neke su lokalne organizacije, pak, čekale gotovo do posljednjeg trenutka, pa je tako Županijski odbor HDZ-a Zadarske županije u petak navečer za kanidata za župana nominirao Božidara Longina, čime su otpisali aktualnog župana Stipu Zrilića. U Kninu su HDZ-ovci odlučili da im kandidatkinja za gradonačelnicu bude Josipa Rimac, koja je u stranci odlično kotirala za vrijeme Tomislava Karamarka, ali je s Plenkovićevim dolaskom pala u nemilost i čak nije bila na izbornoj listi za nedavne parlamentarne izbore. No, najzanimljivije je ipak u Zadru.

Nekoliko naših izvora iz HDZ-a sa zadarskog područja potvrdilo nam je da je Gradski odbor faktično donio odluku da je njihov kandidat za gradonačelnika Božidar Kalmeta, koji i trenutačno obnaša tu dužnost. Ali, ne žele to objaviti dok Plenković upali zeleno svjetlo za Kalmetinu kandidaturu. Statut HDZ-a propisuje da gradski odbori samostalno određuju kandidate za lokalne izbore, međutim u stvarnosti je itekako prisutan utjecaj stranačkog vrha, naročito u ovako politički osjetljivim slučajevima kakav je Kalmetin, koji ima već dvije optužnice za zlouporabu položaja ministra prometa.

- Prije četiri dana poslan je u Zagreb prijedlog Gradskog odbora da Kalmeta opet bude kandidat za gradonačelnika. Ali, s tim se ne izlazi javnost dok Plenković to ne odobri. Kalmeta sada lobira u Središnjici za sebe i ne želi se dovesti u situaciju da se objavi da će on biti kandidat, a da potom Plenković eventualno to ospori, objašnjava nam sugovornik iz HDZ-a Zadarske županije pozadinu drame koja se u vezi s Kalmetom odvija u stranci.

Predsjednik zadarskog Gradskog odbora HDZ-a Joso Nekić demantira da postoji odluka o kandidatu za gradonačelnika, ali njegove riječi zapravo potvrđuju neslužbene informacije o Kalmetinom taktiziranju. Jer, zašto bi, inače, Županijski odbor HDZ-a Zadarske županije, kojem je Kalmeta predsjednik, poštovao zadani rok od 3. veljače, a Gradski odbor ne.

- Gradski odbor još nije raspravljao o HDZ-ovom kandidatu za gradonačelnika i neće još neko vrijeme. Možda to neće biti niti idući tjedan, ali do kraja mjeseca sigurno hoće. Moramo uzeti u obzir sve elemente zato što ne želimo izgubiti izbore. Postupamo ozbiljno i odgovorno, a taj 3. veljače nije Sveto pismo. Doći do kandidata pitanje je nekakve političke taktike, rekao nam je Nekić. On nam je prije desetak dana izjavio da bi najsretniji bio kad bi upravo Kalmeta bio HDZ-ova kandidat za zadarskog gradonačelnika.