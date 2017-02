Nogometaši Zadra i Zagori očitali lekciju

Foto: Arif SITNICA

I u drugoj oglednoj utakmici u sklopu priprema za proljetni dio prvenstva momčad sa Stanova zabilježila je uvjerljivu pobjedu. Nakon što su tijekom tjedna bili bolji od mađarskog Kaposvara (3:1), jučer su na Stanovima pobijedili i momčad Zagore iz Unešića rezultatom 4:1. Dvostruki strijelac za Zadrane bio je Želimir Terkeš koji je mrežu Zagore tresao u 4. i 20. minuti. U nastavku su mu se pridružili Vlatko Blažević (56') i Mateo Rončević (84'). Počasni zgoditak za goste postigao je Vučemilović (52').

Već 4. minuti susreta Zadar je došao do vodstva. Strijelac je bio Želimir Terkeš koji je na asistenciju Dragana Župana zatresao mrežu Zagore. Do drugog pogotka i to opet Terkeša nije se trebalo dugo čekati. Igrala se 20. minuta kada je Zadrov napadač opet natjerao gostujućeg vratara da vadi loptu iz svoje mreže, a ovoga puta u ulozi asistenta bio je Matteo Pranić. I Zagora je u prvom dijelu imala nekoliko prilika, ali do zgoditka nisu uspjeli doći. Oko 150 gledatelja koji su došli vidjeti ovu utakmicu moglo je uživati u vrlo zanimljivoj nogometnoj predstavi.

Početkom nastavka gosti su smanjili preko Vučemilovića u 52. minuti susreta. Međutim, Zadrani nisu dozvolili da rezultatska neizvjesnost traje predugo, tek četiri minute. Vlatko Blažević je iskoristio odlično proigravanje Andrije Bubnjara i poentirao za 3:1. U nastavku su oba trenera dali priliku igračima s klupe, a konačnih 4.1 postavio je šest minuta prije kraja Mateo Rončević svojim previjencem u dresu Zadra.

ZADAR - ZAGORA 4:1

ZADAR - Stadion Stanovi. Gledatelja: 150. Sudac: Goran Agičić (Zadar). Pomoćnici: Petar Mijić (Benkovac) i Marko Narančić (Pridraga). Strijelci: 1:0 Terkeš (4'), 2:0 Terkeš (20'), 2:1 N. Vučemilović (52'), 3:1, Blažević (56'), 4:1 Rončević (84').

ZADAR: Gluić, Čulina, Pantalon, Viduka, Pranić, Tokić, Anić, Župan, Bubnjar, Blažević, Terkeš. Još su igrali: K. Jurjević, J. Jurjević, Pedišić, Prekpalaj, Aleksić, Smokrović, Colić, Josić, Gagula, Brlić, Rončević. Trener: Josip Butić.

ZAGORA: M. Milić, Brnardić, Borozan, Ćaleta, Pleština, Maleš, Barać, Sablić, N. Vučemilović, Stojak, Slugan. Još su igrali: Vukić, Škomrlj, Borzić, D. Vučemilović, Bendić, J. Milić, Rajčić, Matetić, Matić, Rodić. Trener: Davor Višić.