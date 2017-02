Zadrani u redu za sushi čekali i po 45 minuta

Preko 1200 ljudi došlo je na gala večeru, koja je ujedno značila i završetak trećeg izdanja Tuna, sushi and wine festivala. Već u 20 sati, za kada je najavljen početak večere, Arsenal je bio dupkom pun. I dok su u prizemlju svoja jela s tunom nudili zadarski restorani, na katu je stol "čekao" sushi majstora Toshihira Nakatsuija.

Zadrani su se prilično smiono probijali do stolova s hranom, punili plastične tanjuriće zalogajima i nosili ih do svojih stolova. Gužva koja je bila na granici kaosa, primirila se kada je chef Nakatsuji krenuo u trančiranje tune od šezdesetak kilograma. Ovaj performance rezanja tune u Japanu je znan preko popularnog imena Maguro Kaitai.

Nakon demonstracije detaljnog poznavanja anatomije ovih morskih giganata, ali i baratanja noževima, meso tune se preselilo na kat, gdje je rukama majstora s Dalekog istoka postajalo sushi i sashimi.

Tamo se, pak, u tren oka stvorio dugački red onih koji su iz istog razloga došli na večeru - da probaju, odnosno jedu sushi. Neki su se kasnije žalili da su čekali 45 minuta, ali - isplatilo se.

- Hrvatska ima najbolju tunu na svijetu. To je zbog lokacija izlova, odnosno uzgajališta. Čisto more i povoljne temperature, sve to utječe na njenu kvalitetu, kaže Jiro Kambe, vlasnik Kali tune.

Bila je ovo i dobra prilika za predstavljanje novog brenda - "ToroCro Maguro", koji je prisutan na svjetskom sushi i sashimi tržištu. Njegovu kvalitetu i okus potvrđuju i tri zlatne zvjezdice koje mu je dodijelio iTQI (International Taste & Quality Insitute Brussels), čime se Kali tuna izrazito ponosi.

Na gala večeri bili su mnogi članovi zadarskog javnog života, među njima i general Ante Gotovina sa suprugom Dunjom, članovi Hrvatskog nogometnog saveza i zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta.

- Tuna je spojila gospodarstvenike Zadra i Japana i gotovo sva tuna izlovljena u nas izvozi se u Japan. Festival promovira Hrvatsku u Japanu i otvara je japanskom tržištu. Jeo sam sushi i prije, jedem ga i večeras, naša tuna je najbolja i to je nešto što bih preporučio svima, rekao je Kalmeta.

Gala večeru otvorila je Mayumi Kamei, japanska pjevačica, koja je izvela hrvatsku himnu, a glazbeni dio večeri upotpunio je nastup japanske jazz pjevačice Kayoko Minami, uz zadarski sastav Black Coffee, a u konačnici je koncert održao Jacques Houdek.