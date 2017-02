Zbogom derutnoj, dobrodošlica novoj stazi!

Foto: Vedran SITNICA

Dvije dame dominirale su na dijelu golemog kompleksa Višnjika gdje su početkom tjedna počeli intenzivni radovi na obnovi vanjskih terena i atletske staze, te rekonstrukciji rasvjete. Dvije inženjerke građevine, nadzornice izvođenja radova iz zagrebačkog Investinženjeringa - Blaženka Špiljar i Marijana Čančar.

- Ha, ha, četvore ženske oči bolje vide! - smije se inženjerka Blaženka.

Nije njoj prvi put da radi u Zadru.

- Bila sam u nadzoru Kneževe palače, ali tamo su mi pomagale kolege. Ovdje je kolegica pa ćemo...

Šalu na stranu. Gospođice Špiljar i Čančar pod miškom drže obilatu dokumentaciju, a Marko Zjačić, inženjer gradilišta iz varaždinske tvrtke Colas Hrvatska (koja je na javnom pozivu dobila radove u zajednici s Argosom d. o. o. iz Rijeke) iznosi ovaj podatak:

- Ugovoreni rok radova jesu tri mjeseca i sigurno će u tom roku biti dovršeno ono što mi trebamo napraviti.

Djelotvorna freza

Pod "ono što mi trebamo napraviti" podrazumijeva se podosta toga.

- Nakon što smo preuzeli prostor i obavili pripremne radnje, došao je i trenutak da radovi intenzivno počnu. Evo, vidite ovaj stroj! Taman je stigao i sad će početi "žderati" površine na koje će poslije, u završnom dijelu, biti postavljna tartanska podloga.

Impresivan stroj ima radno ime - freza.

- Tako ga mi zovemo. U Hrvatskoj ima svega tri - četiri stroja ovih karakteristika. Velik je, može zahvatiti veliku površinu i prema svemu, nama će za skidanje stare tartanske površine i dijela sloja podloge trebati, brat bratu, dva do tri dana.

Tartanska površina na atletskoj stazi dobro se sljubila s podlogom. Tijekom nekoliko desetljeća njome su "gazili" brojni atletičari i rekreativci, prije toga vojnici iz bivše JNA koja je i podigla taj sportski kompleks u prostoru vojarne što je nosila ime "Ante Banina".

- Na terenima za igru na sjever od atletske staze, dio površine mogli smo odvojiti i ručno, ali na stazi to nije moguće - govori inž. Zjačić.

Europski standard

Radovi su se brzo zahuktali i radnici baš i nemaju puno vremena za priču. Radovi su u punom jeku i na rekonstrukciji rasvjete, a izvođač je zadarska tvrtka Locum d.o.o.

- Nakon što je Grad Zadar osigurao 3,5 milijuna kuna za ove radove, pa nakon javnog poziva i odabira izvođača, te nadzora, mogli smo početi zahvat. Zahvat je u svojoj naravi dio zahtjevnog i složenog postupka čija je svrha da SC Višnjik u danom trenu postane prostor s najvišim standardom za sport i rekreaciju svih građana, udruga i klubova, te baza za kvalitetno osmišljeni razvoj sportskoga turizma - kaže Denis Karlović, direktor SC Višnjik.

Obnova atletske staze i ostalih otvorenih terena bila je nužna. Tijekom nekoliko desetljeća te površine nisu bile prikladno održavane. Cijeli je zahvat inicirao SC Višnjik nakon što mu je odlukom gradskih vlasti preneseno gospodaranje onim dijelom gdje su nogometno igralište, staza, dvije male dvorane i ostali tereni.

- Kad radovi budu dovršeni na SC Višnjik imat ćemo sportsko središte europskoga standarda. Učinit ćemo sve da u sklopu radova kvalitetno obnovimo i travnjak na nogometnom igralištu. Već prije započeli smo obnovu svlačionica što ih koriste mlađe kategorije NK Zadar i tako ćemo u cjelini steći uvjete da se i u Zadru mogu tijekom cijele godine organizirati i u optimalnim uvjetima provoditi pripreme nogometnih klubova. To će biti nova dimenzija u svakodnevnoj djelatnosti SC Višnjik.

Sve novo i - besplatno

U vremenu trajanja radova smanjena je aktivnost sportaša i rekreativaca na cijelom prostoru. Dakako, ne i zaustavljena.

- Na vrijeme smo informirali javnost, te s udrugama i klubovima utanačili privremeni radni režim.

Negdje krajem travnja, kad radovi budu dovršeni i postavljena tartanska površina, kad bude uključena javna rasvjeta, sportaši i rekreativci dobit će ono što su desetljećima čekali.

- Logično, u cijelom prostoru aktivnosti će biti organizirane i provođene na drugačiji način nego prije. Udruge i klubovi imat će svoje termine, rekreativci svoje i svatko će ih koristiti na svoj način. Zamolit ćemo sve korisnike da koriste prikladnu obuću i opremu jer je to veoma bitno u kontekstu očuvanja kvalitete svih površina.

Već je nekoliko puta gradonačelnik Božidar Kalmeta nedvosmisleno istaknuo kako se za klubove, udruge i rekreativce neće ništa mijenjati kad je riječ o dostupnosti terena.

- Da, sve će za njih biti besplatno. No, veoma je bitno da svi korisnici imaju svakodnevnu kvalitetnu komunikaciju sa SC Višnjik, što zbog optimalnog korištenja terena, što zbog mogućih dogovora oko izmjene termina, organizacije nekih događanja, natjecanja i slično. SC Višnjik sve će koordinirati, a da bi svi bili zadovoljni, trebat će uspostaviti i održavati dobru komunikaciju. U današnjem vremenu modernih tehnologija to neće biti problem, a uvijek će dobrodošli biti i izravni razgovori i dogovori.

Atletska natjecanja, mitinzi...

Svojedobno je zadarska atletika promijenila lokaciju. Sa šljake i iz objekta koji je na ravnicama podignut prije 2. svjetskog rata, preselila se na Višnjik. U početku su uvjeti bili solidni, ali zub vremena napravio je svoje uz to što nije bilo kvalitetnog održavanja staze i zaletišta za dalj. Napokon, tomu je došao kraj.

- Radujemo se ovom zahvatu. On će u značajnoj mjeri omogućiti zadarskoj atletici povratak na stare staze, a sukladno tomu i pridonijeti atletici u Hrvatskoj - kaže Ivan Veštić, predsjednik Hrvatskoga atletskoga saveza.

On ističe kako masovnost u Zadru i postignuća mlađih kategorija nisu upitni, ali da su vrhunska seniorska postignuća izostala upravo zbog neprikladne infrastrukture.

- Zauvijek je to vrijeme prošlo. Nova tartanska površina na stazi i drugim površinama omogućit će uvjete i to je najbitnije. Žalosno je da, osim Zadra, na prostoru od Splita do Rijeke i do Zagreba nema tartanskih atletskih staza i drugih površina, a atletika je u 2016. Hrvatskoj dala tri olimpijske medalje.

U Zadru će, kaže Veštić, biti moguće organizirati brojna međunarodna natjecanja, mitinge, okupljanja i pripreme...

- Praktički sve osim seniorskih EP i SP. HAS će u suradnji sa zadarskim klubovima, Gradom Zadrom i SC Višnjik uvijek surađivati u interesu atletike, ali i svih građana u bilo kojem projektu. Siguran sam da ćemo već u svibnju prigodom otvaranja staze imati atletsko natjecanje, kao i mnoga nova ubuduće - zaključio je Veštić.

Na Višnjiku se praši sve u šesnaest...

- Ide to - kažu uglas dvije dame, nadzorne inženjerke Blaženka i Marijana.

U damsku riječ ne treba nikad sumnjati.