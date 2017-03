Košarkaši Zadra u 19. kolu slavili kod Hermes Analitice

Već nakon prve četvrtine Zadrani su imali deset koševa prednosti. U drugoj je bilo i +30. Ostatak utakmice bilo je samo odrađivanje posla

Foto: Marin GOSPIĆ

Kao što je i bilo najavljivano, Zadrani su u Zagrebu kod Hermes Analitice nastupili bez ozlijeđenih Jakova Vladovića i Lovre Mazalina, dok je Lovre Bašić službeno bio u rosteru, ali niti on nije nastupio. Ipak, kako je protivnik mnogo "koplja" ispod Zadra, strateg sastava s Višnjika Aramis Naglić mogao je bez većih stresova odraditi ovaj dvoboj i s kadrom koji je sinoć imao na raspolaganju.

Već nakon prve četvrtine Zadrani su imali deset koševa prednosti. Košarkaši Hermes Analitice imali su jedno vodstvo na utakmici. I to ono od 2:1, nakon što je Aleksandar Georgiev pogodio jedno slobodno bacanje, a za domaćine je pogodio Julijan Rajić. Zadrani potom rade seriju od 6:0, Hermes uspjeva smanjiti, a onda opet Zadar preko Mislava Brzoje i Ramljaka stiže na sedam razlike. Tricom Maja Kovačevića u sedmoj minuti je +11 (8:19) i nakon toga domaći sastav više u niti jednom trenutku nije uspio doći do "pristojnog" zaostatka. Hermes Analitica nije mogla pratiti tempo razigranih Zadrana, koji su očito uhvatili vrlo zavidan stupanj forme, ali i samopouzdanja i u ovom dijelu sezone izgledaju jako dobro. Realno, najbolje ove sezone. Yannick Franke i Boris Barać raspoloženi su na početku druge četvrtine i razlika nakon samo jedne minute prelazi brojku 15, a vrlo brzo gosti dolaze i do 20, a do kraja druge dionice i na + 30 (20:51). Doduše, Naglićevi igrači tada smanjuju u nižu brzinu, što Hermes Analitica koristi i vraća se na -20. Do kraja utakmice igrači Zadra su samo odrađivali posao, a Naglić je mogao bez problema kombinirati minutažu svojim igračima na način koji mu je najviše odgovarao. Tako je Barać, koji uvjerljivo ima najveću minutažu u zadnje vrijeme, igrao samo 13 minuta. Ivan Marinković dvije minute manje, a Toni Jelenković je dobio 25 minuta, a tu minutažu je odlično iskoristio za 12 koševa i četiri asistencije. Yannick Franke je zabio 14, isto kao i Maj Kovačević. Brzoja je igrao dosta, gotovo 34. minute i u to vrijeme postigao 13 koševa. Očito trener Zadra želi Brzoju i podignuti formu i samopouzdanje pred velike izazove koji će slijediti. Nakon dugo vremena, najbolji strijelci Zadra nisu bili centri, odnosno Barać i Marinković, iako je ovaj zadnji zabio 12 u samo 11 minuta. usput, Zadar je zabio čak 11 trica iz 24 pokušaja, a više puta je zabio za tricu, nego što je pogodio slobodnih bacanja (devet od 15 pokušaja). Nakon jedne lakše utakmice, Zadrani će već sutra (ponedjeljak, 21 sat) gostovati kod Karpoš Sokola u 25. kolu ABA lige. Eventualna pobjeda Zadru bi mogla osigurati ostanak u ABA ligi.