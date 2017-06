Otavijević od 9. lipnja u Kapetanovoj kuli

Nakon dvadesetak skupnih i jedne samostalne izložbe, zadarski slikar Neven Otavijević prvi put se samostalnom izložbom predstavlja u svom gradu. Od 9. do 20. lipnja u Kapetanovoj kuli bit će postavljena izložba "Pejzaži boja", na kojoj će se ovaj vrsni slikar, kolorist i stilski eksperimentator predstavit svojim dojmljivim platnima.

Otavijević je član HDLU Zadar, organizatora izložbe, ali i udruge Art forum Zadar, na čijim je brojnim skupnim izložbama redovito sudjelovao. Njegov rad prepoznatljiviji je izvan Hrvatske, pa je pozivan na međunarodne izložbe u Barceloni, Rimu, Milanu, Palermu... Međutim, zbog velikih troškova na kraju nije sudjelovao na njima, ali je prošle godine uvršten je u knjigu The best Modern and Contemporary Artists, koju uređuju ugledni talijanski likovni kritičari i promotori slikarstva Salvatore i Francesco Russo. U knjizi se promoviraju novi slikari, uz osvrt na neke velikane kao što su Hopper, Klee, Cezanne, Dali, De Chirico, Matisse, Picasso...

Kad ga se stavlja u "ladice", mnogi će reći kako njegovo slikarstvo spada u ekspresionističko-koloristički stil, ponekad nadrealizam ili simbolizam, no točnije je reći kako Otavijević propituje sve te pravce kako bi kroz svaki od izraza dotaknuo onu izvornu emociju, karakterističnu za sve njegove radove. Uglavnom, posjetitelji izložbe iznenadit će se raznolikošću i dimenzijama ovih platana, koja će mnogima ostati u pamćenju.

- Umjetnikova likovna poetika upućuje na nastavljanje tradicije slikarstva naglašenog kolorizma te izražajne ekspresije. Slike Nevena Otavijevića ističu se naglašenom gestualnošću, izraženom crnim konturnim linijama te intenzivnim koloritom koji pridaje prepoznatljivu notu njegovim pejzažima, mrtvim prirodama te aktovima. Otavijević povremeno zaviruje u nadrealizam te simbolizam koji posjeduju posebnu atmosferu, a poneke slike su mu na granici apstrakcije, kaže o Otavijeviću likovni pedagog Boris Žuža.

Osim već izlaganih djela, Otavijević predstavlja i nekoliko novih, a svakako ističemo impresivnu sliku zadarskog gradskog mosta.