Rameša: Helikopter se spuštao i dizao, ispod i uokolo njega nije bilo vatre

Foto: FAH

Nakon dvotjedne pauze, jučer je na Županijskom sudu u Zadru nastavljeno ponovljeno suđenje Draženu Slavici, bivšem šibensko-kninskom županijskom vatrogasnom zapovjedniku, a zbog smrtnog stradavanja dvanaestorice vatrogasaca i teškog ozljeđivanja jedinog preživjelog vatrogasca Frane Lučića, 30. kolovoza 2007. godine, na otoku Kornatu.

Svjedok Mile Rameša iscrpno je svjedočio o tome kako je saznao da je na otoku Kornatu u uvali Šipnat buknuo požar.

- U to sam vrijeme bio zaposlenik Nacionalnog parka Kornati. Dobio sam dojavu s terena, od Božidara Jerata, o požaru u uvali Šipnat. Nazvao sam Javnu vatrogasnu postrojbu Šibenik da se radi o požaru većih razmjera, a uputio sam i poziv preko Radio-Kornata da se jave volonteri za gašenje požara, opisao je Rameša sve čega se sjeća o okolnostima ovog tragičnog događaja. Na pitanje predsjednika Sudskog vijeća suca Borisa Radmana, što mu je Jerat kazao kada ga je nazvao, Rameša je odgovorio: "Znaš li da je u uvali požar? Ja sam bio na Piškeri, a obavijest sam dobio od svog sina koji je bio na drugoj lokaciji."

- Bio sam u uredu NP Kornati, a da se radi o požaru većih razmjera shvatio sam iz razgovora s djelatnicima Javne ustanove NP Kornati i JVP Šibenik. Razgovarao sam s Braslavom Markovim, Nikolom Korkutom, Borisom Ožegovićem i Vitomirom Markovim. Kada sam zvao u JVP Šibenik po glasu sam prepoznao Blačića (Zoran, op.a.) koji je tada bio operativac. Krenuli smo prema Kornatu, a već su se javili i neki momci da će i oni ići s nama. Ja sam išao s dragovoljcima, a ne vatrogascima, a bilo je oko 15.45 sati. Vidio sam požar u uvali na otoku Kornatu gdje smo gasili i kada smo završili, oko 18 sati, krenuli smo dalje, kazao je ovaj svjedok. Na pitanje suca je li vidio neki drugi požar na otoku Kornatu Rameša je odgovorio niječno, jer da s pozicije gdje se nalazio nije bilo moguće vidjeti ostatak otoka.

- Kada smo došli u Suhu Puntu načuo sam kako u Šipnatu ima ozlijeđenih. Mi smo tada krenuli prema Šipnatu, te sam nazvao Blačića iz JVP Šibenik i rekao mu da imam saznanja o ozlijeđenima, a on mi je na to odgovorio kako 'ima puno težih stvari'. To je bilo oko 19 sati. Kad smo se približavali Kornatu, iz pravca otoka Žuta, vidjeli smo helikopter koji je nadlijetao otok. Bilo je predaleko i ne znam je li helikopter što nosio, vidio sam samo kako se dizao i spuštao i to je trajalo 10-15 minuta. Ispod i uokolo njega nije bilo vatre. Nije mi bilo jasno što taj helikopter radi, ja na ovoj lokaciji nisam vidio nikakvu vatru, ispričao je svjedok.

Pristanište u uvali Šipnat, kako je ispričao Rameša, bilo je zakrčeno brodovima. U to vrijeme primio je dosta poziva, a tamo su dovezeni i ozlijeđeni vatrogasci.

- Ondje sam vidio sina od Crvelina, Kneževića s kojim sam razgovarao i momka koji se doimao kao sportaš. U tom sam trenutku nazvao JVP i razgovarao s Blačićem, a on mi je rekao kako će ozlijeđeni biti prebačeni u splitsku bolnicu Firule, ispričao je Mile Rameša.

Svjedok Marino Ježina, koji je iskaz dao i tijekom istražnog postupka nakon tragedije na otoku Kornatu, rekao je kako je osjetio miris dima oko 10 sati, a koji je dolazio iz uvale Lučica.

- Išao sam baciti mreže oko 18 sati i vidio sam helikopter, a tek sam sutradan saznao da su na tom mjestu stradali vatrogasci. Gliserom sam oko 18.20 sati išao u uvalu Šipnat i tamo sam vidio da helikopter nekoga nosi na špagu. Čuo sam od ljudi kako ima poginulih i pomogao sam nositi Kneževića sa Snježanom Ramešom i još jednim čovjekom čije ime ne znam. Helikopter je bio udaljen 100-150 metara od požara, a ja sam vidio kada je on spustio vatrogasce. Tada se radilo o 'prvom desantu', a nisam vidio kada je helikopter drugi put spuštao vatrogasce. Bio sam 200 metara od vatrogasaca kada sam ih slikao, a kako sam vidio, vatra koja je plamtila na brdu brzo se širila, dok se ondje, gdje su se nalazili vatrogasci, sporo širila, ispričao je Ježina.

Njegovim svjedočenjem zaključeno je jučerašnje ročište, a glavna rasprava nastavlja se već danas iskazima novih svjedoka.