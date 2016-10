SDP-ov vijećnik Marko Župan prešao u HDZ!

SDP-ov vijećnik Grada Obrovca Marko Župan priredio je veliko iznenađenje ne samo svojoj stranci, već i cijeloj oporbi priključivši se - HDZ-u!

Ovakav transfer rijetko bilježi hrvatska politička scena, a kamoli mali siromašni Obrovac s oko 3.000 stanovnika. No, u tome i leži razlog ovog neobičnog poteza na koji se odlučio 28-godišnji Marko Župan koji je najprije odbio pričati o ovom potezu, a onda se ipak javio u našu redakciju i obrazložio motive prijelaza u sasvim suprotan politički tabor koji mu "nudi veću mogućnost kreativnosti". Pritom nije zgorega reći da je njegova bivša stranka u Obrovcu bila u oporbi, sada više ni to jer su izgubili jedinog vijećnika, a HDZ je ovdje na vlasti.

- Najjednostavnije rečeno, smatrao sam da u HDZ-u mogu puno lakše realizirati svoje ideje nego što sam to mogao u SDP-u koji je ovdje već 20 godina u oporbi. Kao oporbeni vijećnik ništa nisam mogao učiniti, a glavni motiv za učlanjenje u HDZ bio mi je taj što je ova stranka i dosad prihvaćala neke moje prijedloge. Mislio sam da kada su to činili dok sam bio oporbeni vijećnik, sigurno će još više prihvaćati kada budem članom njihove stranke - kaže Župan.

Ne osjeća se kao da je izdao svoju stranku i ideju ljevice koju je godinama zastupao, naprotiv, smatra da u takvoj oporbi više ništa nije mogao napraviti. Cijeli slučaj još je neobičniji s obzirom da je još na prošlim lokalnim izborima 2012. godine SDP upravo mladog Župana, kao svoju uzdanicu, kandidirao za gradonačelnika Obrovca, a o tome koliko je tada kritizirao HDZ najbolje govori njegova izjava iz prosinca te godine:

- Trenutačna vlast je nevidljiva i građani ih u šetnji ovim gradom nikako ne mogu vidjeti, osim kad autom projure kroz grad i idu u svoje mjesto stanovanja koje nije Obrovac. Ta je vlast dovela do visoke stope nezaposlenosti i što najviše zabrinjava, do visoke stope nezaposlenosti mladih ljudi. Dovela je do odljeva stanovništva, a proizvodnja je na nuli. U takvom kaotičnom stanju malo tko obraća pažnju na mlade i njihove potrebe - poručio je tada SDP-ov vijećnik prozivajući gradonačelnika Župana za nepravedan i nepošten rad.

Zanimljiva je koincidencija da je paralelno s njegovim političkim prosvjetljenjem došlo i do zapošljavanja ovog vijećnika, inače magistra ekonomije, koji je do dogovora o transferu godinama bio nezaposlen. Marko Župan danas radi u banci, a za naš list na kraju kaže:

- Sada sam u grupi ljudi koji prihvaćaju moje ideje i poštuju me, a ranije se nisam osjećao tako vrijednim i uvaženim - poručuje Župan, zaboravljajući da je to ista ona grupa ljudi koju je prije samo četiri godine prozvao za nepošten rad. A i ta će grupa, kako ih zove, s jednakom lakoćom zaboraviti njegove komentare iz 2012. godine jer su u Gradu Obrovcu dobili još jednog vijećnika.