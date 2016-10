U zgradi na Kolovarama plaćen naskuplji kvadrat stana - 4.500 eura!

Foto: Vedran SITNICA

Prema cijenama u oglašavanju, u Zadru se za razliku od Zagreba i nekih drugih većih gradova, cijena metra četvornog stambenog prostora nije mijenjala posljednjih godina unatoč krizi. Potvrđuju to i zadarski trgovci nekretninanama koji kažu kako su se tek neznatno promijenili trendovi u potražnji.

- Godinama su se najviše tražili i najbolje prodavali stanovi na prvom i drugom katu jugo-istočne orijentacije. Danas se više traže stanovi na višim katovima, a kupcima je sve važniji pogled. Dijelom je to i posljedica turističkog razvitka našeg grada gdje se sve više ljudi bavi turizmom, a opet i oni koji kupuju stan za sebe, radije odabiru stan koji bi mogao poslužiti i u turističke svrhe, kaže Zoran Marasović iz asgencije Dalmatis d.o.o. dodajući kako već godinama više od dvije tisuće eura po metru četvornom koštaju stanovi na Poluotoku, Branimirovoj obali, Maraska parku i dijelu Relje, dok su najniže cijene stanova na Bilom brigu, Bulevaru, Plovniji te ostlaim rubnim dijelovima grada izuzev Dikla gdje za četvorni metar apartmana u novogradnji treba izdvojiti najmanje 2.200 eura. - Cijenu stana osim njegova položja, opremljenosti, starosti i kata određuje i niz drugih čimbenika. Nije ista cijena za stan u zgradi bez lifta pa tako u istoj zgradi dva identična stana postižu različite cijene. Isto tako, rabljeni stanovi na nekim pozicijama ne gube na cijeni bez obzira na sve, jer tu cijenu diktira lokacija, kaže Marasović, a slično govori i Igor Vučković iz agencije Futuro. - Dubrovnik i Split oduvijek su po cijenm nekretnina bili ispred Zadra. Jedno vrijeme bio je i Zagreb, no kad je nastupila kriza, cijena stanova u Zagrebu je pala i to se tako zadržalo do danas. Stječe se dojam kako su u Zadru stanovi poskupjeli, ali nisu. Već godinama je neka prosjčena cijena 1.500 eura po metru četvornom, a raspon cijena je od 1.100 do 2.200, s tim da ima pojedinačnih slučajeva kad se stan proda i po cijeni od čak 3.500 eura po metru četvornom ili za 1.000 eura po metru četvornom kad ljudi cijenu spuštaju zbog hitnosti i slično, ističe Vučković dodajući kako je potražnja za stanovima u Zadru ista posljednjih pet godina, no ponuda je puno veća pa se stječe dojam kako je potražnja manja.

- Najviše se traže stanovi površine od oko 65 m2 s dvije spavaće sobe i dnevnim boravkom. Manjih stanova je vrlo malo na tržištu, pa oni postižu i puno veću cijenu po metru četvornom. Tako je cijena stana od 55 m2 zapravo neznatno veća od cijene stana veličine 35 m2, a još manja razlika u cijenama između stanova od 65 m2 i 85 m2 ili većih, ističe Vučkovič dodajući kako se tomože objasniti i činjenicom da manji stanovi u najmu postižu istu ili neznatno manju cijenu od onih većih.

Vučković kaže kako se najteže prodaju stanovi koji su u prizemlju ili ispod krova, dok novogradnja drži konstantnu cijenu i nalazi svoje kupce. Da je to tako, pokazuje i činjenica da su svi stanovi u novim zgradama na Višnjiku odmah prodani, a jednako je i sa stanovima u zgradi na TIZ-u, prostoru nekadašnje Mljekare, Reljinim vrtovima i slično. Trenutačno su najskuplji stanovi u zgradama koje se tek dovršavaju u Dražanici. Metar četvorni tamo prelazi 2.500 eura po m2, a najskuplje prodan stan u novogradnji posljednjih nekoliko godina je u tzv. Galićevoj zgradi na Kolovarama, kod zadarske bolnice. Tamo je metar četvorni tzv. penthouse stana plaćen 4.500 eura po m2. Prema podacima zavoda za statistiku od 2006. godine, u ovoj godini je prosječna cijena stana najniža, no ne i u Zadru. Taj podatak odnosi se prije svega na Zagreb, dok Zadar uz Dubrovnik, gdje cijenu diktira i činjenica da se jako malo stanova uopće nudi na prodaju te Split, gdje se događa turistički bum, u cijenama zadržava konstantu.