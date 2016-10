Vlasnik: Nismo zatvorili Zodiac, samo ga renoviramo!

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Posljednjih nekoliko dana zadarskom je Varoši odjeknula vijest da se caffe bar Zodiac - zatvorio. Zauvijek. I da će na tom mjestu biti otvoren još jedan hostel u Gradu.

Sumnje je pospješio i prizor zatvorenog objekta koji u subotu ujutro, 1. listopada, nije otvorio svoja vrata. Nazvali smo stoga vlasnika, Tomislava Stazića, koji nam je o svemu rekao:

- Ne, nije zatvoren. Renoviramo cijeli prostor.

Upitali smo ga i koja je budućnost prostora, odnosno hoće li tamo i dalje biti Zodiac kao ugostiteljski objekt.

- Da, bit će ugostiteljski objekt do daljnjega, kazao je Stazić.

- Zodiac je mjesto koje je postalo više od kafića. I koliko god ne volim kad se kaže 'kultno mjesto', on je to postao, ali prvenstveno zahvaljujući ljudima koji tamo rade i gostima koji tamo dolaze. On njima i pripada i da ga se zatvori, nastala bi velika rupa u ugostiteljskoj ponudi jer je većina kafića slična, a ovaj po ponudi i muzici odgovara ljudima koji vole opušteni đir i dobru muziku, kazao nam je Zadranin koji je u ponedjeljak ujutro "poljubio vrata" kafića.

Zodiac je caffe bar u ulici Šimuna Ljubavca. Otvoren je prije 15 godina i ubrzo postao mjesto na kojem se okupljaju ljubitelji dobre muzike, a nerijetke su izložbe, i svirke.