Koji su HDZ-ovci pisali životopise za državne tajnike?

Foto: Vedran SITNICA

Predsjednik HDZ-a i hrvatski premijer Andrej Plenković iz Zadra je ovih dana dobio popis kandidata za državne tajnike. Prema naputku Središnjice županijska organizacija bila je dužna dostaviti popis svih članova koje smatraju odgovarajućim za ovu dužnost, pri čemu su morali poštivati i tzv. žensku kvotu.

Lista kandidata sastavljena je nakon što su svi zainteresirani donijeli životopise u stranačke prostorije u Zadru, a onda je popis "filtrirao" i predsjednik Županijskog odbora Božidar Kalmeta.

Popis otkriva širok dijapazon zanimanja, počev od ravnatelja Gimnazije Vladimira Nazora Rade Šimičevića, pa do bivšeg košarkaša, predsjednika HDZ-ove Mladeži Zadra, Tomislava Dražovića. Iako je HDZ-ov popis tajan, s većinom kandidata uspjeli smo razgovarati nakon što su nam potvrdili da su prijavljeni za mjesta državnih tajnika.

Bogato iskustvo iz Zadra

Naime, osim Šimičevića i Dražovića, ostali HDZ-ovi kandidati za državne tajnike u ministarstvima su: Ante Babić, zamjenik pročelnice gradskog Odjela za komunalne djelatnosti, Ivana Dević, voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju i EU fondove u županijskoj Agenciji za ruralni razvoj, Krešimir Karamarko, pročelnik gradskog Ureda za reviziju, Marija Pletikosa, ravnateljica Doma za odrasle Sv. Frane, te Šime Vicković, donačelnik općine Zemunik.

Ravnatelja Gimnazije Vladimira Nazora u Zadru, Radu Šimičevića, stranka je kandidirala za državnog tajnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a evo koji su razlozi njegove kandidature:

- Prihvatio sam prijedlog stranke da se prijavim za ovo mjesto jer smatraju kako imam dovoljno znanja i iskustva za obnašanje ovakve dužnosti. U prosvjeti sam već 30 godina, pa vjerujem kako bih to bogato iskustvo iz osnovnih i srednjih škola mogao prenijeti i u Ministarstvo. Radio sam i u školama na otoku, pa iz prve ruke poznam probleme otočne nastave, kao i općenito sve tegobe sustava obrazovanja. Kandidaturu sam predao, pa ćemo vidjeti što će Središnjica odlučiti- kaže Šimičević.

HDZ je podržao i kandidaturu ravnateljice Doma Sv. Frane, Marije Pletikose, na dužnost državne tajnice u Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politiku, zbog njena bogatog iskustva na području socijalne politike. Naime, Pletikosa je prije dužnosti ravnateljice Doma radila kao voditeljica Odjela za brak i obitelji u zadarskom Centru za socijalnu skrb, a veliko iskustvo ima i iz ratnih dana kada je bila tajnica Ureda za prognanike Zadarske županije. Još jedna žena nalazi se na HDZ-ovoj listi prijedloga za mjesta državnih tajnika - Ivana Dević iz Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, koju je stranka kandidirala za državnu tajnicu u Ministarstvu poljoprivrede.

- Birokracija nam je noćna mora! Kada samo vidim koliko se naši ljudi koji žele otvoriti obiteljska poljoprivredna gospodarstva muče s dokumentacijom, poželim da sam na mjestu na kojemu bih to odmah mogla promijeniti. Birokracija je u našoj državi doista zastrašujuća i napravila bih sve da to mogu promijeniti. To mi je najveći motiv prijave za državnog tajnika jer vjerujem da bih nakon godina rada u javnom i privatnom sektoru puno toga mogla napraviti. Bit ću jako ponosna i sretna ako mi dozvole da neke stvari promijenim jer je puno naših zakona kontradiktorno i poljoprivrednicima što prije treba pomoći kako zbog silne dokumentacije ne bi odustali od svojih planova - ističe Dević.