Na Lapadu bez golova

Foto: PIXELL

Sivo je nebo tijekom cijeloga dana bilo iznad Dubrovnika, a takva je bila i utakmica 14. kola Treće HNL - jug između GOŠK-a i Zadra. Domaćima je po igri pripalo prvo poluvrijeme, gostima drugo, ali mreže se u 94 minute, koliko je ukupno odigrano, nisu tresle. A i nije bilo mnogo prilika za to, iako treba zabilježiti da su se vratari Dalibor Kristić i Tomo Gluić istaknuli s nekoliko izuzetnih obrana.

I oni bi zapravo trebali biti jedini pozitivno ocijenjeni u ovom susretu, jer igrači "u polju" nisu bili odveć raspoloženi za neke napadačke akcije. Borbenosti i trke nije nedostajalo, ali zato itekako jest kombinatorike, kreativnosti i preciznosti. S jedne strane, Dubrovčani su uspjeli ukrotiti organizatora zadarske igre Dragana Župana i prvog strijelca lige Vlatka Blaževića, a s druge su se Zadrani dobro nosili s najopasnijim domaćim igračem Baldom Cicijeljom. Sve u svemu, na kraju pravedna podjela plijena, nakon koje su ove momčadi ostale na jednakom broju bodova - 23.

Dok Tomo Gluić u 19. minuti nije pokupio jedan centaršut domaćih, vratari su bili potpuno nezaposleni. Na sredini terena vodila se poprilično žustra borba pa se zviždaljka suca Josipa Zeca često oglašavala, na što su Zadrani imali dosta prigovora, no nitko se nije ozbiljnije približio protivničkim vratima. U 21. minuti Antonio Mušić i Ante Ivanišević stvorili su višak na desnoj strani, a udarac potonjega sigurno je ukrotio Gluić. U 34. GOŠK je imao najbolju priliku na utakmici. Ivan Tokić je izgubio loptu u opasnoj zoni, Mario Pedišić također nije najbolje reagirao i Baldo Cicijelj se našao u odličnoj poziciji na desetak metara od gola. Pucao je snažno u desni kut, ali je Gluić odličnom intervencijom odbio loptu u korner. Do velikog odmora više se nije dogodilo ništa vrijedno zabilješke, a oba trenera u svlačionici su sigurno imala dosta toga za reći svojim igračima. Međutim, ni nastavak nije donio značajnije promjene na terenu.

U 56. minuti gosti su izgubili još jednu loptu na sredini igrališta, što je iskoristio Karlo Torbarina i uposlio Cicijelja. Ovaj je prvo pucao u obrambeni blok pa drugi put u okvir gola, ali ponovno se ispriječio odlični Gluić. Iz gužve koja je uslijedila nakon kornera nije se izrodilo ništa. Zadrani su potom preuzeli terensku inicijativu, dok su se Dubrovčani malo povukli, ali je u 67. minuti još jednom opasan bio Cicijelj. Ovaj put njegov je udarac s desne strane završio u vanjskom dijelu mreže. Obojica trenera bila su bez nekoliko važnih igrača, Josip Butić bez Želimira Terkeša, Josipa Bilavera i Antonija Župana, a Vilko Herceg bez Domagoja Torbarine, Tonija Žile i Damira Hodžića. Tako nisu iskorištene ni sve zamjene. Butić je umjesto neraspoloženih Andrije Bubnjara i Anđela Čuline uveo Bruna Brlića i Paula Colića, dok je Herceg izvršio samo jednu izmjenu (Bruno Berković umjesto Mislava Glavinića). Ni to nije donijelo naročite promjene, iako se Brlić našao u najboljoj prilici što se Zadra tiče. Bilo je to u 86. minuti, kada ga je Blažević dobro uposlio, a mladi Osječanin istrčao je sam ispred vratara domaćih. Međutim, njegov prizeman udarac Kristić je obranio. Minutu kasnije Blažević je okušao udarac sa 25 metara, ali Kristić je opet bio na mjestu. U samoj završnici pokušali su Zadrani iz prekida doći do pobjedničkog zgoditka, ali Brlić i Šimurina u nadoknadi nisu bili precizni. Nakon svega obje su se momčadi ipak morale zadovoljiti bodom.