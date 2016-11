Ne vjerujemo usmenim obećanjima načelnika Pelicarića

Foto: Velimir BRKIĆ

Građanska inicijativa "Za rivu" reagirala je na navode načelnika Općine sv. Filip i Jakov Zorana Pelicarića izrečene na javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sveti Filip i Jakovu u četvrtak, o čemu smo ranije izvijestili. Na raspravu je, ističu iz ove inicijative, usprkos nezgodnom jutarnjem terminu, došlo oko 60 mještana koji su izrazili svoje nezadovoljstvo i neslaganje sa prenamjenom auto-kampa Đardin u veliki parkirališni prostor, te su pokušali ukazati na pogubne posljedice koje bi rušenje zelenog pojasa i navlačenja prometa u centar mjesta imalo za Sv. Filip i Jakov. Predstavnici TU "Napredak" javno su izrazili svoje neslaganje s istim te naglasili kako bi takva prenamjena dovela u pitanje opstojnost auto-kampa. U takvoj atmosferi, načelnik Pelicarić je obećao da odustaje od sporne prenamjene.

Sporna prenamjena samo na karti

- Mi mu ne vjerujemo. Naime, izrada i prikupljanje projektne dokumentacije kako bi se napravio prijedlog izmjene prostornog plana zahtjevan je i skup posao u koji je Općina Sv. Filip i Jakov uložila značajna financijska sredstva. U tekstualnom dijelu Prijedloga IV. izmjena i dopuna prostornog plana prenamjena Đardina ne spominje se niti jednom riječju. Sporna prenamjena označena je jedino na karti (koja je sastavni dio Prijedloga izmjena) na kojoj je dio Đardina koji je do tada bio označen sa T3 (turistička namjena) označen sa IS (što označava prenamjenu u parking), bez ikakvog obrazloženja. Navedeno smatramo jednom vrstom netransparentnosti - dobija se snažan dojam da se među niz potrebnih i suvislih izmjena htjela "provući" i ova sporna prenamjena, bez puno buke. Jedini razlog zašto je javnost saznala za spornu prenamjenu je činjenica da se radi o parceli koja nije u vlasništvu Općine i što se vlasnik parcele s tom promjenom ne slaže. Da se slučajno radilo o općinskom zemljištu, ne vjerujemo da bi iti jedan mještanin primijetio promjenu slova T3 u IS na karti plana i došao se žaliti u općinu. Sve bi prošlo bez puno buke, jedno jutro bi došli bageri srušili zid i iskrčili borove. Sve po zakonu, ističu inicijatori.

- E sada, kad načelnik obeća da se s prenamjenom ne ide dalje, što to zapravo znači? Da odustaje od svih izmjena koje su predviđene u Prijedlogu IV izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sveti Filip i Jakov? Ne vjerujemo. Čitav proces promjene prostornog plana ima svoj pravni tijek. Do Božića ćemo imati novi prostorni plan. A onda, kada je u tom novom prostornom planu dio Đardina predviđen kao parking, postoje zakonski načini da se taj dio izvlasti bez obzira na protivljenje vlasnika, TU "Napredak". Dakle, da bi se zaista zaustavilo rušenje Đardina, nije dovoljna rezignirana izjava načelnika izgovorena pred 60 razljućenih mještana, nego je potrebno povući određene pravne radnje. Ili će vijećnici na sjednici Općinskog vijeća donijeti Odluku o stavljanju van snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Filip i Jakov čime se čitav proces zaustavlja. Druga, racionalnija mogućnost je da se iz prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Filip i Jakov izbaci sporna prenamjena dijela sadašnjeg auto-kampa "Đardin" iz namjene T3 u namjenu IS te da se nakon te izmjene ponovno održi uvid i javna rasprava.

Nemamo mjesni odbor

- Zbog nepostojanja mjesnog odbora, mještani Sv. Filip i Jakova nemaju mogućnost putem svojih predstavnika predlagati točke dnevnog reda na sjednice Općinskog vijeća. Stoga, ovim putem apeliramo na vijećnike da predlože takvu točku dnevnog reda već na sljedećoj sjednici, te da zaustave uništavanje Đardina. Smatramo da je to njihova moralna odgovornost, jer su upravo oni dizanjem ruku i pokrenuli čitav postupak IV. izmjena i dopuna Prostornog plana unutar kojih se pokušala sakriti ova, nova u nizu, originalna ideja načelnika Pelicarića, piše u priopćenju.