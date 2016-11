Sutkinja podmićena u najmanje 36 slučajeva?

Foto: Marin GOSPIĆ

Sutkinja Općinskog suda Zadar, Stalne službe Benkovac, 36- godišnja A.B. i 51-godišnja G.A., trgovkinja nekretninama iz Benkovačkog sela, koje su u četvrtak uhićene po nalogu USKOK-a, ostaju u istražnom zatvoru u Splitu.

Odlučio je tako sudac istrage tamošnjeg Županijskog suda nakon što je saslušao obje žene.

- Obje okrivljenice negirale su krivnju, no sudac istrage odredio im je istražni zatvor u trajanju do 30 dana zbog opasnosti da bi na slobodi mogle utjecati na svjedoke, potvrdio nam je Danijel Romac, sudac i glasnogovornik splitskog Županijskog suda, dodajući kako je USKOK za obje žene tražio istražni zatvor i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, ali je sudac istrage to odbacio.

Jučer se službenim priopćenjem o pokretanju istrage protiv dviju žena oglasio i USKOK.

- Na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, doneseno je rješenje o pokretanju istrage zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na zloporabu položaja i ovlasti. Osnovano se sumnja da je prvookrivljena sutkinja Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Benkovcu, od početka veljače 2016. godine do 3. studenoga 2016., u Benkovcu i Obrovcu, na traženje i sukladno dogovoru s drugookrivljenom vlasnicom agencije za nekretnine, u najmanje 36 predmeta, za obećanu novčanu nagradu, poduzimala sve radnje potrebne za rješavanje statusa nekretnina sukladno interesima stranaka drugookrivljenice, stoji u priopćenju USKOK-a, gdje se nadalje navodi kako su osumnjičene počinile kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

Prema prijavi PNUSKOK-a trgovkinja nekretninama sutkinji je predavala dokumentaciju kojom je raspolagala zajedno s onom potrebnom za pokretanje sudskog postupka koju je pribavljala prema njenoj uputi. Sutkinja je potom sačinjavala tužbe i prijedloge za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka po kojima je kasnije kao uredujući sudac donosila odluke. Na teret joj stavljaju i da je osiguravala da predmeti na temelju tako predane dokumentacije budu dodijeljeni u rad upravo njoj, nakon čega je posredstvom trgovkinje nekretninama, strankama i svjedocima davala pismene i usmene upute o tome kako će svjedočiti i što će ih pitati.

- Zatim je, sukladno dogovoru, zakazivala rasprave i donosila odluke, za što je od drugookrivljene preuzela najmanje 25.300 kuna i 150 eura, izvjestili su iz USKOK-a.