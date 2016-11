U zakup ponuđene preostale adventske kućice

Foto: Zvonko KUCELIN

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Grada Zadra raspisao je novi natječaj za zakup javnih površina na Trgu Petra Zoranića i Trgu pet bunara namijenjenih za postavu pokretnih naprava za manifestaciju Advent u Zadru 2016 koja će se održavati od 2. prosinca 2016. do 6. siječnja 2017. godine. U ponovljenom natječaju u zakup se nudi ukupno šest prodajnih mjesta po istim uvjetima kao u prvotnom natječaju kad se u zakup nudilo 27 mjesta. - Po javnom natječaju od 7. listopada 2016. godine donesena je Odluka za 21 prodajno mjesto, a za preostalih šest prodajnih mjesta raspisan je ponovni natječaj 25. listopada 2016. godine, izvijestili su iz nadležnog gradskog Upravnog odjela.

Lokacije koje se natječajem nude u zakup namijenjene su za pripremanje i usluživanje hrane (bez ribe i ribljih proizvoda) i pića, zatim za pripremanje i usluživanje pića, pripremanje i prodaju slastica, pripremanje i usluživanje ribe i ribljih proizvoda i pića te trgovinu.

Početni iznos zakupnine kreće se u rasponu od 12 do 23 tisuće kuna, a jamčevine od 3.600 do 6.900 kuna. Jednako kao i na prvotnom natječaju pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti s tim da su natjecatelji dužni uz traženu dokumentaciju priložiti i potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Grad Zadar obvezao se osigurati montažnu unificiranu kućicu, a zakup javne površine se odnosi na zauzetu površinu za pojedino prodajno mjesto i dodatnih devet metara četvornih javne površine neposredno uz kućicu za postavu stolova i sjedalica na Trgu pet bunara i tri metra četvorna uz kućicu na lokaciji Trg Petra Zoranića za postavu visokih stolova bez sjedalica. Radno vrijeme na zakupljenoj javnoj površini ograničeno je od 10 do 23 sata od nedjelje do četvrtka te od 10 do 24 sata petkom i subotom.

Na prvom natječaju interes za sudjelovanje na ovoj manifestaciji započetoj lani pokazala su ukupno 63 ponuditelja, a jednako kao i na proteklom natječaju, jedan ponuditelj može zakupiti samo jedno prodajno mjesto.