Igram, pivam i cvitare sviram

Foto: Velimir BRKIĆ

"Moj dragane povedi me mladu do u Nadin na Cvitarijadu...", jedan je od deseteraca prigodne pjesme koju je na otvaranju jubilarne 10. Cvitarijade od Nina do Knina - Nadin 2016., jedinstvenom festivalu etnocvitaraša u Hrvatskoj, opjevao popularni narodni guslar Dane Jurić iz Dubravica kraj Skradina.

- Radi se o natjecanju u izvođenju etno skladbi na usnoj harmonici, na ovom prostoru poznatijoj pod nazivom cvitare, objašnjava poznati vinar Željko Vrsaljko, predsjednik KUD-a Nadin i mjesnog odbora.

U noći s petka na subotu, jednoj od rijetkih noći tijekom održanja Cvitarijada na kojoj nije "derala" bura s temperaturom oko ništice, u velikom šatoru kod nadinske škole snage je odmjerilo 24 najboljih svirača cvitara u Zadarskoj županiji, ali i šire.

- Fenomen cvitara pojašnjava činjenica kako su cvitare bile popularne jer su bile jeftinije, dostupnije i praktičnije za većinu žitelja u zadarskom zaobalju, ističe Vrsaljko.

Jubilarna 10. Cvitarijada održana je u organizaciji KUD-a Nadin, a pod pokroviteljstvom Zadarske županije, Grada Benkovca, gradske Turističke zajednice i brojnih sponzora. Medijski promotori su Radio Benkovac i Zadarski list.

- Prvih šest Cviarijada bilo je natjecateljskog karaktera. Međutim, po želji sudionika, ovo je četvrta godina za redom na kojoj se ne bira šampion, govori Vrsaljko najavivši pritom mogućnost ponovnog uvođenja natjecanja.

Većina cvitaraša usnu harmoniku svira u svojim KUD-ovima, ali ima i ljudi koji samostalno na usnoj harmonici sviraju tradicionalne melodije.

- Cvitare sviram od svoje četvrte godine. Kako mi je mama iz Nadina, bio sam na prvoj ili drugoj Cvitarijade i cvitare sam odmah zavolio tako da su mi ih "morali" već idući dan kupiti, rekao je 12-godišnji Lovre Lerga iz Slivnice, najmlađi cvitaraš. Lovre je odgovarao i na novinarska pitanja, među kojima je bilo i ono "je li zaljubljen u neku curu".

- Do ušiju sam zaljubljen jedino u cvitare. Igram, pivam i cvitare sviram, za cure još ima vremena, uz velike ovacije odrješito će mladi cvitaraš Lovre.