Tri kralja i ove godine na Belafuži

Foto: Vedran SITNICA

U kojem god smjeru ih vodila zvijezda, Tri kralja već godinama ne zaobilaze Belafužu. Tako su tri zanimljiva gosta ponovno navratila u Župu Uznesenja Blažene Djevice Marije, gdje su ih dočekala djeca i njihovi roditelji.

I nisu djeca bila samo promatrači, već su aktivno sudjelovala u ovom događaju. Posebno zanimljivo bilo je kada su najmlađi dobili priliku kraljevima postavljati pitanja. Bilo je tu svakojakih upita, od onih uobičajenih kako su to kraljevi došli baš u Zadar, do onih nad kojima se trebalo prilično zamisliti. Kraljevi su pokazali dobru formu, iako ih je u jednom dijelu njihova boravka na Belafuži svladao san, pa su malo i odspavali. Nakon što su se probudili i poklonili novorođenom kralju Isusu Kristu te mu darovali zlato, tamjan i smirnu, krenuli su, baš kao što su bili upućeni u snu, drugim putem u svoju zemlju. Dakako, ni djecu nisu zaboravili. Svi oni dobili su, kako to volimo kazati, prigodne darove.