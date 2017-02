Benkovčani više ne moraju na sud putovati u Obrovac

Foto: Velimir BRKIĆ

Benkovčani više ne moraju putovati u Obrovac da bi obavili poslove i obaveze na Općinskom sudu, a isto tako niti dvoje sudaca i nekoliko sudskih savjetnika za čije se putne troškove godišnje izdvajalo oko 140 tisuća kuna. Sudski poslovi odnedavno se ponovno obavljau u Benkovcu, no ne u sudskoj zgradi, već u prostorijama HZZO-a.

Dislokacija suda, odlazak Plotera

Općinski sud je iz Benkovca bio dislociran u Obrovac dok su se na zgradi tog suda obavljali građevinski radovi financirani bespovratnim europskim sredstvima iz projekta IPA TAIB u iznosu od 731 tisuću eura. No, nedugo nakon početka radova iz tvrtke Ploter, koja je na javnom natječaju izabrana kao najbolji ponuđač, zatražili su da se sudski poslovi izmjeste kako bi mogli obavljati radove. Tom zahtjevu udovoljio je tadašnji predsjednik Općinskog suda u Zadru, Željko Rogić, no uskoro su nastali novi problemi. Ploter je napustio gradilište, a ubrzo je nad tom nekoć moćnom građevinskom tvrtkom otvoren i stečaj. U trenutku napuštanja gradilišta bilo je odrađeno svega 15 posto od planiranih radova, a još 15 su kasnije dovršili kooperanti. Nadzorni inženjer obavijestio je Ministarstvo pravosuđa kako je za izvršene poslove utrošeno oko 480 tisuća kuna - 182 tisuće za tehničku dokumentaciju, 76 tisuća za izradu elaborata i 221 za sanaciju krova. I tu je sve stalo. Problem je nastao jer se povlačenje Plotera kao izvođača i izmještanje sudskih poslova iz te zgrade kosilo s potpisanim ugovorom za EU sredstva, a uzaludni su se pokazali i pokušaji izmjene ugovora. Bivši predsjednik Općinskog suda u Zadru za nastalu štetu krivio je iskljčivo tvrtku Ploter. - Nisu izvršili ugovor, a investitori iz EU ne žele izmjenu ugovora - ukoliko se ne realizira, nema izmjena. Svi su izgledi da se radovi neće dovršiti osiguranim sredstvima EU, nego sredstvima iz državnog proračuna, a to se ove godine sigurno neće dogoditi jer država nije osigurala ta sredstva, rekao je lani Rogić.

Izvođač radova

Da do ničeg dobrog neće doći pokazalo se i iz izvještaja stečajnog upravitelja Plotera Branka Morića SAFU u kojem je jasno dao do znanja da stečajni dužnik Ploter d.o.o. u stečaju Zadar, kao izvođač radva nema organizacijskih, kadrovskih, tehničkih, materijalnih i financijskih mogućnosti, a niti potrebnih uvjeta za izvršenje Ugovora o radovima. Slijedom toga SAFU je 8. lipnja 2016. godine uputio obavijest Ploteru d.o.o. u stečaju da raskida Ugovor o radovima s učinkom raskida od primitka predmetne pisane obavijesti. S podizvođačima koji su bili ugovoreni izveo se još dio radova u skladu s ugovornim odredbama. Iz Ministarstva pravosuđa najavljivali su aktivaciju financijskih sredstva osiguranja ugovora te provođenje postupka javnog nadmetanja za dovršetak radova na adaptaciji zgrade suda u Benkovcu. Tim sredstvima planirao se dovršetak dijela radova, dok se drugi dio planirao pribaviti iz proračunskih sredstava Ministarstva pravosuđa. No, zgrada Općinskog suda u Benkovcu još od polovice prošle godine zjapi prazna. Kako stvari stoje, nastavak radova moguće je financirati isključivo iz proračunskih sredstava nadležnog ministarstva. Hoće li ih biti, ostaje za vidjeti. Do tada, barem su smanjeni troškovi koji su se isplaćivali za putovanja do Obrovca.