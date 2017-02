Maškaranu povorku otjerala nemilosrdna kiša

Foto: Branko BOŽIĆ

Da Zatonjani znaju itekako feštati, dokazali su ove subote organiziravši otvorenje ovogodišnjeg karnevala. Na opće oduševljenje Zatonjana, od onih najstarijih pa do najmlađih, manifestaciju je izvrsno organiziralo i u djelo provelo lanjske godine utemeljeno Društvo rekreacije i sporta ¨Sv. Nikola¨ s predsjednicom Vesnom Pavlović, dopredsjednikom Brunom Šparom i njihovim suradnicima.

Nakon što je na mjesnom portu podignuta ovogodišnja karnevalska zastava, maškarana povorka, na čijem se čelu vozio ¨omraženi¨ Krnjo, otisnula se s Kuntrade mjesnim ulicama i trgovima, uz pjesmu, ples i ostale ¨munještine¨ te veliku pozornost domaćeg puka. Duhovito osmišljena i izvrsno organizirana karnevalska priredba okončana je na opću žalost prvenstveno njezinih sudionika i mještana Zatona.

- Nerado smo morali odustati jer je kiša počela lijevati kao iz kabla. No to ne znači da u vremenu koje je pred nama nećemo nastaviti tamo gdje smo morali ove subote stati. Pored maškaranih aktivnosti u našem mjestu, mi se paralelno pripremamo za nastup na poznatom zadarskom karnevalu. Iskoristila bih prigodu da se zahvalim svojim sumještanima na iskazanom interesu za ovogodišnje zatonske maškare. Naravno, uz to bih se zahvalila i domaćoj Turističkoj zajednici, koja nam je u mnogo čemu pomogla oko priprema i realizacije ovogodišnjeg Zatonskog karnevala , rekla nam je zadovoljno Vesna Pavlović, predsjednica Društva ¨Sv. Nikola¨, govoreći uime svojih članova i ostalih mještana.