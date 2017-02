Promenada u KK Zadru: Koga su kupili, a koga stvorili od 1993. godine?

Sljedeće godine navršit će se cijelo desetljeće od preseljenja KK Zadar iz derutnih Jazina u velebni Višnjik. Ne bude li u sljedećem razdoblju nekog rezultatskoga čuda (a čuda se doista rijetko događaju i zato i jesu - čuda!) navršit će se i jedno desetljeće od osvajanja nekoga trofeja (naslov hrvatskoga prvaka, finala sa Splitom) što je samo jedna 'stavka' koja dugo muči zadarske ljubitelje košarke i navijače.

Češljajući zbirku podataka o tomu koliko je igrača Zadar imao po jednoj sezoni od trenutka kad je počeo igrati na Višnjiku, kao i razmatrajući podatke o broju stranih igrača koji su kroz klub prošli od sezone 1993/94, kad je došao prvi, do danas, ne možemo ne zaključiti kako je klub, odnedavno klub/tvrtka, počesto bio nalik na - kolodvor. Dođu, budu više ili manje, odu... Istina, jedan dio stranih igrača koji su u nekom trenutku došli, zadržao se podosta. Na primjer, Todor Gečevski odigrao je pet sezona i bio i kapetan. No, pretežiti dio stranih igrača odradio bi jednu sezonu, dio čak i manje, a ima i primjera klasičnih zalutalih prolaznika. Bez uvida u dokumentaciju nezahvalno je i nemoguće precizno zboriti o tomu koliko je to novca (dakle, samo za igrače i inozemstva) otišlo ili će još otići (na nepodmirene ugovorne obveze) s tim da valja voditi računa i da je među 'putnicima' puno i trenera koji su dolazili ili iz Hrvatske ili iz inozemstva te da su neki od njih još nepodmireni.

Od jednog do sedmorice

Uglavnom, Zadar je od sezone 1993/94 i Eugenea Andersona, kojega se malo tko još i sjeća, do danas doveo čak 52 strana igrača. U šest sezona u pravilu je bio samo po jedan stranac, a u sezoni 1999/00 i u sljedećoj bila su po dvojica, s tim da je baš tu negdje i počela pojava da iz toga društva neki igrač bude klasični promašaj. Sljedeće sezone, osim 2003/04 donosile su po više stranaca, a 2004/05 bila su četvorica od kojih će trojica - Todor Gečevski, Kyle Hill i Julius Juby Johnson - ostaviti dosta traga. U sezoni 2008/09 bijahu čak sedmorica stranaca, poslije čega bi bih kadkad bilo više, kadkad manje, prosječno oko četvorice.

Kad čovjek pogleda imena i prezimena svih stranaca koji su od 1993. došli u Zadar i ponešto odigrali, ne može naći baš previše takvih koji su u značajnoj mjeri pridonosili rezultatima i postignućima. Nedvojbeno najbolje je kupovao Giuseppe Giergia dok je bio sportski direktor i direktor, što će reći da je relativno najmanje plaćao, a najviše dobivao, a to pravilo vrijedi i za igrače iz Hrvatske koje je dovodio. U jednom je intervalu Zadar svojom nedovoljnom promišljenošću i nedovoljnom odgovornošću uprava i direktora koji su to odobravali bio upao u zamku. Silno je u trošenju želio ići ukorak s Cibonom, ali iz svekoliko potrošenog novca nikad nije izvlačio razmjerni benefit. U konačnici, Zadar ukupno gledano od cijeloga potrošenog novca i na dio usmjeren na igrače iz inozemstva nije profitirao u tolikoj mjeri da bi se moglo reći kako je taj segment stručne i poslovne politike bio za povoljnu ocjenu.

Od sezone prelaska iz Jazina na Višnjik klub i poslije klub/tvrtka do danas je imao angažiranih 97 igrača. Riječ je o punih osam sezona i devetoj koja je na svojoj polovici. Najmanji broj angažiranih igrača jest 14, a najveći je 19. Gledajući samo taj pokazatelj moglo bi se reći da je Zadar bio u okviru potreba za natjecanja koja je imao u svakoj sezoni. Treba istaknuti da Zadra u Europi odavno nema, te da je svaka sezona (osim jedne) donosila ABA ligu, A 1 ligu i Kup Krešimira Ćosića. Dakako da broj angažiranih igrača po sezoni ovisi o mnogočemu, na primjer o ozljedama, bolestima i izostancima iz nekih drugih razloga, o odlascima tijekom sezone i slično. No, ako medalju okrenemo na drugu stranu, odnosno na fluktuaciju igrača gledamo s aspekta stvaranja kontinuiteta prepoznatljive igre i kvalitete te igre, spoznat ćemo da su prečesti dolasci/odlasci otegotna okolnost. Ponekad je Zadar u oblikovanju momčadi za pojedinu sezonu imao pojavu priličnog lošeg, neprikladnog izbora. Ili zbog nedovoljno dobre procjene struke ili nekog drugog razloga, tijekom tih sezona u rosterima bi se nalazili i takvi igrači koji nedvojbeno nisu na razini kakvu zadarski navijači žele. Ta je pojava dovodila, a i danas dovodi, do štetnih posljedica. Jer, potpisane ugovore valja poštovati, a ako ne ide uobičajenim putem, ići će (kažu igrači i njihovi agenti) preko HKS-a ili FIBA-e. Prije ili poslije račune treba podmiriti.

A lanac proizvodnje?

U kontekstu cijele priče nije nebitno ni to što je klub/tvrtka često pribjegavao jednosezonskim ili i kraćim ugovorima. Za klub/tvrtku to je loše jer jednosezonski ugovor pod a) omogućuje igraču da mu nastupi u Zadru budu odskočna daska; pod b) ne donosi nikakvu odštetu. Slične naravi su i angažmani igrača na temelju posudbe u čemu, zapravo, klub/tvrtka besplatno radi izravno u korist onog subjekta koji je igrača posudio. U skupu igrača koji su igrali više ili manje od 2008/9 ima mnogo takvih primjera. Kao što ima i primjera koji kazuju da neki igrači u Zadru iz tko zna kojih razloga, a često su oni ležali u praksi struke i bili subjektivne naravi, nisu dali što objektivno mogu.

Pozorno promatranje rostera od 2008/9 do danas otkrit će još jednu pojedinost. Ona leži u činjenici da je klub/tvrtka u značajnoj mjeri podbacio u proizvodnji svojih igrača. Riječ je o lancu u kojemu je prva karika selekcija najmlađih, potom njihov smisleno i sustavno usmjeravan i omogućavan razvoj u mlađim selekcijama, do točke kad trebaju postati igrači koji će u perspektivi dvije, tri ili više sezone nositi igru prve momčadi. Dakako, pri tomu biti i vrijedni 'izložbeni primjerci' za veliko tržište. Hladan objektivni analitički pristup ovoj temi - kad bi to u Zadru bilo moguće - nedvojbeno bi donio neoborive spoznaje o tomu tko je i koliko pridonio današnjoj stvarnosti.

Stranci od 1993. 1993/94.Eugen Andy Anderson 1994/95.Roby Johnson 1995/96.Cedric Gumm 1996/97.Roby Johnson 1997/98.Gerald Lewis 1998/99.Gerald Lewis 1999/00.Dario Delibašić, Scott Stewart 2000/01.Richard Mandewille, Patrick Baldwin 2001/02. Rumeal Robinson, Ime Odouk, Dušan Bocevski 2002/03.Michael Meeks, Michael McDonald 2003/04.Michael Meeks 2004/05.Kyle Hill, Monwell Randle, Julius Juby Johnson, Todor Gečevski 2005/06.Julius Juby Johnson, Todor Gečevski, John Worthon, Andrae Patterson 2006/07.Julius Juby Johnson, Carl English, Todor Gečevski 2007/08.Julius Juby Johnson, Corey Brewer, Todor Gečevski, Shammel Stallworth 2008/09.Julius Juby Johnson, Todor Gečevski, Malik Dixon, Dejan Ivanov, Marlon Garnett, Desmon Farmer, Vladimer Boisa 2009./10.Vladimer Boisa, Trent Plaisted, Micah Downs 2010./11.Brandon Brown, Chester Mason, Mirza Ahmetbašić, Ricardo Greer, Devan Downey 2011./12.Dewayne Reed, Abdullahi Kuso, Uroš Zadnik 2012./13.Romeo Travis, Jusuf Nurkić, Dwight Thorne, Chaisson Allen, Jordan Burgason 2013./14.Andrew Lawrence, Mark Lyons, Bennet Davis, Antonio Jardine 2014./15.James Florence 2015./16.Ivan Marinković, Glenn Cosey 2016./17.Ivan Marinković, Yannick Franke, Maj Kovačević, Aleksandar Georgiev