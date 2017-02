Studenti se usred ispitnog roka gotovo nađu na - ulici!

Foto: Arif SITNICA

Dobro znam koji su sve studentski problemi, a u ulozi studentske pravobraniteljice borit ću se čvrsto, odlučno i beskompromisno za prava studenata u svakom trenutku kada ona budu ugrožena ili dovedena u pitanje, kaže 21-godišnja Anita Pavić studentica treće godine preddiplomskog studija francuskog i ruskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru.

Ona je naime, prošloga mjeseca, a nakon što se javila na natječaj, jednoglasno izabrana za studentsku pravobraniteljicu zadarskog Sveučilišta na mandat od jedne godine.

S obzirom na to da nije iz Zadra već iz Tijarice, malog mjesta Splitsko- dalmatinske županije, ističe kako je jedan od najvećih problema upravo studentski smještaj. Naime, Zadar kao sveučilišni grad, trebao bi imati još jedan pravi, veliki studentski dom jer se svake akademske godine ponavlja ista priča u kojoj se studenti usred ispitnog roka, gotovo nađu na - ulici!

Usred ispitnog roka - problemi sa smještajem

- Zadar je, osim što je sveučilišni grad, i jedna od najpoznatijih turističkih destinacija i onda se u pravilu dogodi da studenti iz iznajmljenih stanova zbog turista i sezone moraju iseljavati i to već 1. lipnja. Moraju se snalaziti kako znaju i umiju, sele kod rodbine ako je imaju u Zadru, prijatelja, jedni drugih i to je jako stresno uz naravno, ispitni rok koji je sam po sebi, stres - potvrđuje iz prve ruke ovu već opće poznatu priču i Anita Pavić, dodajući kako se, nakon što sezona završi krajem kolovoza, stanodavci sjete studenata i oglašavaju iznajmljivanje stanova, ali tada cijene najma "lete u nebo".

- Trebalo bi ozbiljno početi razmišljati i raditi na studentskom smještaju - zaključila je mlada pravobraniteljica.

No, da nije izabrana slučajno i da su kolege prepoznali njezin aktivizam, govori u prilog i činjenica da je do sada na fakultetu što sama, a što s drugim kolegama, organizirala niz zanimljivih susreta i radionica koje su bile jako dobro posjećene i uspješne.

- Sada upravo osnivamo Udrugu mladih. Lea Družeić, Lucija Batarelo i ja pokrenule smo inicijativu za osnivanjem Udruge koja će se zvati Ahimsa, što na indijskom znači nenasilje i ljubav. Cilj nam je imati Udrugu koja će se boriti protiv svake vrste nasilja među mladima, za razvoj civilnog društva, radit ćemo na većoj brizi za stare i nemoćne, borit ćemo se za ljudska prava... - kaže Anita Pavić.

Studenti moraju biti jasni, ali i - glasni!

Inače, u Zadru joj je lijepo studirati, ali ipak, kada uskoro dobije svoju zasluženu diplomu prvostupnice, ima druge planove. Želja joj je nastaviti studij, ali u Danskoj.

- U sklopu studentske razmjene godinu dana sam boravila u Francuskoj i nešto malo u Italiji. To je za mene bilo jedno sjajno iskustvo i mislim da bi se studenti, svi koji to mogu, trebali što više kretati, studirati u drugim europskim zemljama jer su ta iskustva - neprocjenjiva, smatra Pavić.

A što se tiče samog projekta uvođenja studentskoga pravobranitelja, on je počeo još 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osmislili su ga studenti koji su tada djelovali u studentskoj udruzi sociologa pod nazivom Diskrepancija. Punih je šest godina bilo potrebno da projekt pravobranitelja dođe od ideje do zakonske regulative. Godine 2007. postao je dijelom novoga Zakona o Studentskom zboru i studentskim udrugama. Tim je zakonom određeno da svaki fakultet mora izabrati po najmanje jednoga studentskog pravobranitelja kojeg bira Studentski zbor na mandat od godinu dana, a ista se osoba na to mjesto može izabrati najviše dva puta.