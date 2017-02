Tržište nekretnina živnulo, cijene miruju

Foto: PIXSELL

Od Nove godine je smanjen porez na kupnju nekretnine i umjesto 5, sad iznosi 4 posto. U Zadru su trenutačno u gradnji najmanje tri veće stambene zgrade, što je pokazatelj da se tržište pokrenulo. Tako tvrdi i Vedran Vinketa, vlasnik agencije za nekretnine Idassa.

Kupac k'o kobac

- U odnosu na prethodnih nekoliko godina, nakon famozne krize i recesije, može se reći da je tržište nekretnina u Zadru svakako živnulo, ali nema govora o porastu cijena stanova. Doduše, ni za vrijeme tih lošijih godina cijene stanova u Zadru nisu ni drastično padale, kao što se to u drugim gradovima događalo, što je odlična stvar za Zadar. Odlično je za prodavatelje jer mogu postići dobru cijenu, ali i za one što kupuju jer žele znati da je njihova investicija sigurna. Da znaju da mogu za sličnu cijenu danas-sutra prodati stan. Čim se dignulo tržište, svi misle da su cijene podivljale, ali to nije tako. Prodavatelji tako nekad stave visoku cijenu, ali nakon 2-3 mjeseca shvate da tako neće prodati, govori Vinketa.

Kako ističe Vinketa nadalje, nekad su prodavatelji bili u povlaštenom položaju.

- Znali su da, ako neće kupiti jedna osoba, kupit će druga. A sad je kupac najinformiraniji jer prije prvog kontakta s prodavateljem skenira situaciju kao kobac. Zna što se sve nudi, napravi dobar domaći rad i onda kad dođe do prodavatelja, može ga pitati zašto je njegova cijena toliko veća od nekog drugog stana koji se prodaje pa se prodavatelj nađe u nezgodnoj situaciji. A zašto još ne padaju cijene u Zadru? Ispada da se dosta dobro ovdje živi jer ovima što prodaju stan nije baš sila tako da ne spuštaju cijenu. To su rijetke situacije da se nekom žuri prodati pa da spusti cijenu stana, rekao je Vinketa.

Nedavno je jedan portal za nekretnine objavio da je prosječna cijena kvadrata u Zadru 1.753 eura, ali Vinketa kaže da to nije realna tržišna cijena te da se cijene stanova u Zadru mogu gledati gotovo individualno.

- Prvo, svaki prodavatelj ima svoje uvjerenje koliko njegova nekretnina vrijedi. Ovdje je svakih 100 metara drugi kvart i druge cijene, tako reći, svaka zgrada ima svoje cijene. Dogodi se da dvije zgrade, jedna kraj druge potpuno različito kotiraju na tržištu jer je jednu gradio netko za koga Zadrani smatraju da je kvalitetnije napravio... To je potpuno neshvatljivo ljudima iz unutrašnjosti, a pogotovo strancima koji kod nas kupuju, da cijene tako variraju. Drugdje se gleda sjeverni, južni, istočni i zapadni dio grada i tako se formiraju cijene, priča Vinketa.

Najteže mu je pitanje, kaže Vinketa, kolika je cijena stana na nekoj lokaciji jer na svakoj lokaciji ima ovakvih i onakvih stanova.

100 stanova - 100 cijena

- Utječe lokacija, zatim površina stana jer kvadrat ne stoji jednako za manji i za veći stan te je li stan renoviran ili nije. Recimo da je stan na do 10 minuta pješke do trga, dvosoban i nerenoviran. Cijena takvog stana u Zadru je između 1.450 eura i 1.650 eura. To je veliki raspon. Ako bi se još renovirao, to bi dignulo vrijednost kvadrata za 300 eura. Iako ne vodimo statistiku o svrhi kupovanja stanova, prema upitima i interesu stranaka možemo reći da se prvenstveno kupuju stanovi za turuističke svrhe - najam turistima, a onda za stambeno pitanje, rekao je Vinketa.

Stranci kupuju nekretnine u Zadru, ali kako kaže Vinketa, još su izbirljiviji od naših jer ne poznaju dobro ovdašnje (ne)prilike.

Kako ističe na kraju, smanjenje poreza na nekretninu je već možda utjecalo da se tržište još više pokrene, a to što je ukinuto neplaćanje poreza za prvu nekretninu, trebalo bi se nadomjestiti najavljenim Vladinim subvencijama. Naime, najavljeno je kako će Vlada za bračne parove do 45 godina prve četiri godine subvencionirati polovinu rate kredita, a da će sama kamata biti povoljnija.

- Vladine subvencije su uvijek dobrodošle, ali ono što je ključno za tržište nekretnina jest globalna ekonomska situacija jer nitko neće ulagati, a niti kupovati tamo gdje je sve ostalo loše. Ako se generalno zdravo razmišlja o ekonomskoj situaciji, to će se dobro odraziti na investicije, zatim na graditeljstvo, a tako i na tržište nekretnina, zaključio je Vinketa.

Cijene zemljišta u županiji pale

Prema podacima oglasnika za nekretnine Crozilla.com, prosječne tražene cijene građevinskih zemljišta tijekom prosinca bile su oko 3 posto niže no mjesec ranije. U većini je županija, prema podacima oglasnika Crozilla.com, zabilježen pad cijena, a porast bilježe tek Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija.

Prosječna tražena cijena građevinskih zemljišta u Gradu Zagrebu je tijekom prosinca iznosila 138 eura po metru kvadratnom što je 2,2 posto više no mjesec ranije.

Zadarska županija bilježi mjesečni pad od 3,4 posto, pa se prosječna tražena cijena "kvadrata" zemljišta spustila na 114 eura.

Od županije do županije, na oglasniku Crozilla.com možemo uočiti oglase za prodaju građevinskih zemljišta s drastičnim razlikama u cijeni.

Na području Jadrana moguće je pronaći građevinska zemljišta uz more čije se cijene kreću i 1.000 eura po "kvadratu". U isto su se vrijeme putem Crozilla.com prodavala i zemljišta na manje atraktivnim područjima čije su cijene daleko niže od prethodno spomenutih. Nime, u pojedinim je županijama u unutrašnjosti tijekom prosinca na Crozilla.com bilo oglasa za građevinska zemljišta koja su se prodavala po cijeni od 1-2 eura po metru kvadratnom.