Zadar će dobiti novi inkubator kod nekadašnjeg Mercatora

Foto: Iva PERINČIĆ

Nasljednik nekadašnjeg Poduzetničkog inkubatora, gradska tvrtka Inovativni Zadar, u 2017. priprema niz važnih razvojnih projekata. Svi ti projekti nisu samo pripremljeni za poticanje lokalnog poduzetništva, nego i za i razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija i projekta za potrebe lokalne uprave. Prvenstveno se to odnosi na Grad Zadar i njegova trgovačka društava i ustanove.

Koncepciju Poduzetničkog inkubatora pregazilo je vrijeme, pa kako kaže direktor Inovativnog Zadra Alan Kociper, nakon relativno kratkog perioda potrebnog za transformaciju i organizaciju poslovanja, došlo je vrijeme za novi iskorak.

- U tijeku je realizacija niza projekata usklađenih sa strategijom razvoja Grada Zadra, a koji su trenutno u različitim fazama provedbe. Važno je istaknuti da većina sredstava predviđenih za realizaciju tih projekata ne dolazi iz gradskog proračuna, nego iz 35 milijuna eura iz EU fondova odobrenih gradu Zadru. Projekt InZad inkubator 2.0 upravo se odnosi na rekonstrukciju poduzetničkog inkubatora. Predviđeno je uređenje zajedničkih prostora i korisničkih ureda, oplemenjivanje novim sadržajima kao što su: sala za sastanke, pred-inkubacijski prostor, informatička učionica, laboratorij za digitalnu proizvodnju, društveni prostori. Postavit ćemo foto-naponsku elektranu na krov zgrade, a inkubator opremiti suvremenom IT infrastrukturom i opremom, sve s ciljem pružanja dodatne potpore korisnicima inkubatora, kao i svim ostalim poduzetnicima, rekao je na početku razgovora Alan Kociper.

Nelogični inkubator

Praksa u inkubatoru je pokazala da se do sad nije iskoristila tzv. mreža mentorstva. Poduzetnici nisu imali prostorije za sastanke, mjesto okupljanja u kojem bi izmjenjivali iskustva, što je uostalom i bila glavna ideja inkubatora. Karikirano, ali ne baš nevažno, ako ste željeli poslovne partnere odvesti barem u kafić, najbliži vam je udaljen dva kilometra. Stoga je za ovaj projekt već završena projektna dokumentacija i projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta koji se financira sredstvima EU fondova.

S obzirom na to da je postojeći inkubator od svoje izgradnje 2007. godine konstantno popunjen, te se bilježi stalni porast zanimanja za ovakvom vrstom infrastrukture, javila se potreba za izgradnjom još jednog inkubatora. Novi inkubator trebao bi niknuti na gradskom zemljištu iznad nekadašnjeg Mercatora, a danas Konzumovog centra. Trenutačno se razrađuje idejni koncept koji bi trebao biti gotov do kraja ovog mjeseca. Do kraja godine bi se trebala pripremiti i natječajna dokumentacija za izradu glavnog projekta, što su preduvjeti za apliciranje za EU natječaje.

No jedan od najvećih projekata Inovativnog Zadra bit će Gospodarska zona Crno. Kociper priznaje da se GZ Crno ne razvija već dugi niz godina zbog niza nepovoljnih okolnosti.

- Zbog recesije, strogih vodozaštitnih uvjeta, visoke cijene izgradnje, nedostatka investitora, GZ Crno se do danas nije uspjela realizirati na zamišljeni način. Na sreću, mnoge od tih okolnosti su se promijenile. Počeo je oporavak gospodarstva. Tu je i potreba za preseljenjem gradskih komunalnih tvrtki, izgradnja novog groblja, pa projekt ponovo dobiva na važnosti. No ovog puta će se realizacija provesti na znatno racionalniji način i uz manje troškove početnog ulaganja. Izmjenom glavnog projekta komunalne infrastrukture GZ Crno, znatno će se povećati mogućnost izgradnje zone po fazama. Time bi se u funkciju stavio niz manjih dijelova zone, npr. 20-tak ha uz značajno manje troškove izgradnje, nastavio je Kociper.

Koncept pametnog grada

Značajne aktivnosti Inovativni centar očekuju na razvoju bazične informatičke i komunikacijske infrastrukture Grada i razvoju novih IK usluga baziranih na istoj toj infrastrukturi. Projekt je to, kako kaže Kociper, koji se provodi već duži niz godina, a uključuje razvoj optičke infrastrukture sustava lokalne uprave u koju spadaju Grad Zadar, njegova trgovačka društva i ustanove, mreže servera, WiFi mreža i sl.

- Ova infrastruktura temelj je razvoja modernih IK usluga, omogućuje fleksibilnost, financijske uštede i brzu nadogradnju. Danas Inovativni Zadar raspolaže s 20 km vlastite optičke infrastrukture, dvije sistem sale, nizom servera, WiFi mrežom velike površine pokrivanja, te tzv. redundantnim linkovima na Internet velike brzine. Društvo je od 2016. registrirano kod HAKOM-a za pružanje usluga davanja u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova, i usluge davanja pristupa internetu. Sve nabrojano omogućuje nam da Gradu Zadru i njegovim trgovačkim društvima i ustanovama pruže niz usluga, ali na racionalniji i kvalitetniji način. Inovativni Zadar i danas pruža različite usluge kao što su: Internet, povezivanje lokacija, VoIP, ePisarnica. Cilj je da se čitav sustav lokalne uprave uveže u zajednički sustav. Sustav se konstantno unaprjeđuje, te očekujemo da u skoro vrijeme bude samoodrživ, odnosno da se financira iz vlastitih prihoda, naglasio je Alan Kociper.

Razvojem koncepta pametnog grada, što je za sad tek radni naslov ovog projekta, namjerava se pokrenuti niz manjih projekata iz sfere inteligentnog prometnog sustava na području Grada Zadra koji se naslanjanju jedan na drugi. Zapravo koriste zajedničku bazičnu ICT infrastrukturu, koju je Grad Zadar u prethodnom razdoblju u dobroj mjeri razvio i koju upravo kroz ovaj projekt namjerava dodatno razvijati. Razvijena je vlastita optička mreža, WiFi mreža, serverski kapaciteti. Pametni grad činili bi Portal i City card aplikacija za pametne telefone, koja omogućuje korisnicima da na jednom mjestu plaćaju javni prijevoz, taksi, ulaz u muzeje, parking. Preko te aplikacije ostvarivali bi se i razni popusti u restoranima, trgovinama, smještaju. Korisnici bi dobivali informacije o slobodnim parking mjestima, zastojima u prometu, kvaliteti zraka i mora, zagađenosti zraka. Razvio bi se inteligentni javi prijevoz kroz sustav naplate karata, aplikacije za mobilne telefone, portal javnog prijevoza, pametne autobusne stanice sa sustavom informiranja putnika i naravno, WiFi sustavom.

Sve uvezano kamerama, senzorima...

- Za ilustraciju, uveo bi se sustav daljinskog upravljanja javnom rasvjetom, koji osim stvaranja preduvjeta za značajne uštede u potrošnji električne energije kroz upravljanje LED rasvjetom, omogućuje pretvaranje sustava javne rasvjete u temeljnu infrastrukturu za razvoj niza drugih sustava naslonjenih na promet i njegovu učinkovitost. Svaki rasvjetni stup bi se stavio pod napon, što bi omogućilo instaliranje WiFi komunikacijskih točaka, kamera za nadzor prometa, te raznih senzora. Time bi se ovi sustavi razvili do te mjere da ih je kasnije lako nadograđivati kao samostalne projekte, sukladno potrebama ali i mogućnostima financiranja. Ideja je da se fizička infrastruktura vezana uz projekt u najvećem dijelu implementira na određenom testnom području npr. Poluotoku, kako bi se mogla testirati njegova učinkovitost i kako bi se omogućila vidljivost istog, objašnjavao je direktor Inovativnog Zadra dodajući da je ovaj projekt je u fazi izrade projektnog zadatka, nakon čega slijedi detaljna razrada kroz glavni projekt.

S obzirom na to da se projekt uklapa u strateški cilj i prioritete strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra, Kociper vjeruje da će se sredstva za osiguranje financiranja ovog značajnog projekta uspjeti osigurati kroz ITU mehanizam financiran iz EU fondova.