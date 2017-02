Zadarski kampovi očekuju rekordnu posjećenost

Hrvatski kampovi su po kvaliteti drugi u Europi iza nizozemskih, pokazuje novo izdanje kamping vodiča njemačkog auto kluba ADAC, koji donosi ocjene i preporuke za tisuće kampova u Europi, među kojima i za 119 hrvatskih. Imaju prosječnu ocjenu kvalitete 3,6 od mogućih 5. Predstavnici Kamping udruženja Hrvatske (KUH) i brojni drugi iz turističkog sektora, prisustvovali su predstavljanju ADAC kamping vodiča za 2017. na svečanosti u sklopu međunarodnog turističkog sajma CMT u Stuttgartu.

ADAC-ov sustav ocjenjivanja kvalitete kampova opće je prihvaćen u Europi te je i njegov vodič jedan od najboljih promotivnih materijala za kampove. S obzirom da su njemački kampisti, s udjelom u noćenjima od oko 33 posto, tradicionalno najbrojniji u hrvatskim kampovima, za Hrvatsku je posebno važno kakve ocjene donosi, a kada se u obzir uzme utjecaj tog vodiča i u Austriji i Švicarskoj, odnosno na njemačkom govornom području, njegova važnost je i veća, naglašavaju iz KUH-a.

Sve bolja kvaliteta

- Mi tradicionalno, još od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća, imamo najviše gostiju s njemačkog govornog područja. U postotku, Nijemaca smo lani imali 47 posto, Austrijanaca 8,5 posto i Švicaraca oko jedan posto, kaže Marinko Marinović, voditelj kampa Turističkog naselja Zaton koji je i ove godine dobio visoku ADAC-ovu ocjenu, kao što dobiva posljednjih čak 10 godina, odnosno od 2007. godine.

Ocjenu Super(platz) uz Zaton ove su godine dobili i rovinjski kamp Val Saline, Park Umag, Lanterna Poreč, Valalta Rovinj, Krk te Straško u blizini Novalje na Pagu.

Ovih sedam kampova ADAC je ujedno označio i sa 5 zvjezdica, dok je njih još 24 dobilo 4,5 zvjezdice, što je ukupno 31 kamp koji zapravo predstavljaju sam vrh kvalitete u kampingu u Hrvatskoj.

Super(platz) te titula koja se ove godine vratila na tržište, zamijenivši ružičastu naljepnicu Best Camping koju je ADAC 2013. plasirao u suradnji s nizozemskim asocijacijom AMWB. Ružičasta naljepnica preživjela je tek četiri godine, na zadovoljstvo industrije.

Među kampovima sa 4,5 zvjezdice najviše ih je iz Istre, čak 13, sa Kvarnera ih je pet, na području Zadra tri, kod Splita dva i jedan kod Šibenika.

"Prosječna kvaliteta hrvatskih kampova u 2017. povećana je za 2,3 posto u odnosu na 2016., na ocjenu 3,6 od mogućih 5, a regije s najvećim porastom kvalitete su Istra i Dubrovnik. Istra i Kvarner su i dalje regije s najkvalitetnijim kampovima", ističu iz KUH-a temeljem ocjena ADAC-a, dodajući da je kampove na kontinentu ADAC ocijenio prosječno kvalitetnijim od kampova u Splitu, Šibeniku i Dubrovniku.

Kampovi Lanterna, Krk, Park Umag, Val Soline, Valalta, Straško, Zaton i Solaris ujedno su dobili i priznanje "Top Campings 2017" za vrhunsku kvalitetu nizozemskog auto kluba ANWB-a, dok je porečki kamp Materada, kao jedini iz Hrvatske i među tek tri u Europi, dobio i posebno priznanje "Glamping Award 2017" od nizozemskog touroperatora-specijalista za kamping Vacanceselect.

U ADAC-ovom vodiču istaknute su i druge oznake kvalitete, poput onih koje ukazuju na vidljivo povećanje kvalitete sadržaja i ponude u odnosu na prošlu godinu, što je dobilo devet hrvatskih kampova, a šest ih je označeno kao "kampovi sa sveobuhvatnom wellness ponudom".

Predivne lokacije

Čak 65 od ukupnih 119 hrvatskih kampova u ADAC vodiču označeno je kao "kampovi na iznadprosječno lijepoj lokaciji", ali i što, kako kažu, nažalost, unatoč tome što sve više kampova u Hrvatskoj radi cijele godine, još nijedan u vodiču nije označen kao "kamp sa specijalnom ponudom za cjelogodišnje goste."

Ocjene ADAC-a pokazuju da je u hrvatskim kampovima najveći porast kvalitete kupališne ponude, i to bazena, za 23 posto, te kvalitete ponude sadržaja za slobodno vrijeme, za 7,3 posto.

- Prije dvije godine uredili smo jedinstveni prostor sa samotarnim dijelom i prostorom za druženje i mislim da nam je to dosta podiglo ocjenu gostiju. Imamo vodoskok zavjese, ali i još jednu novost - tuširanje s pogledom u prirodu. Ljudi se, dakle, tuširaju i gledaju kroz staklo u zelenilo koje ih okružuje. Naravno, ima svakakvih bolesnika pa smo, predostrožnosti radi, stavili ogradu u taj prostor sa zelenilom da nitko ne može ući, ističe Marinović.

Prošla godina bila je uspješna za kampove s ostvarenih 17,3 milijuna noćenja ili 2 posto više nego u 2015., iz KUH-a kažu da i ove godine očekuju dobru sezonu. Iznose podatke da je u Hrvatskoj 640 kampova, od čega 187 srednje-velikih i 453 manjih obiteljskih kampova u domaćinstvima i kamp odmorišta, s ukupnim smještajnim kapacitetom za više od 242,2 tisuće osoba.

- Iako smo lani imali rekordnu sezonu sa 8.000 gostiju dnevno u prosjeku i sa 495 tisuća noćenja, ove godine zbog dobrog razmještaja praznika očekujemo još bolje brojke i još veći broj noćenja. U Njemačkoj, odnosno nama najbitnijim pokrajinama, Bavarskoj i Baden Württemberg imaju praznike oko blagdana Duhova, takozvani Pfingstferien. Ti praznici im traju dva tjedna, a ove godine su zbog Uskrsa dosta kasno, odnosno od 3. do 17. lipnja. Taj početak bit će prvi vikend prave sezone, kako je nazivamo, i od tada sve do sredine rujna imat ćemo, nadamo se, dobru popunjenost. Zbog svega ovoga očekujemo da ćemo imati 510.000 noćenja, odnosno porast od tri do četiri posto, ističe Marinović. Dodaje kako u Zatonu imaju 1.000 parcela sa strujom, vodom i odvodom, 320 mobilnih kuća i 600 apartmana.

Najviše kamping kapaciteta ili gotovo 50 posto od ukupnih u Hrvatskoj ima Istra, koju sa 28 posto slijedi Dalmacija, od čega je 13 posto u zadarskom području, dok je taj udjel u Primorsko-goranskoj županija 18 posto, a među kontinentalnim županijama po broju kampova najjača je Karlovačka, s osam kampova. Oko trećine ukupnih kapaciteta kampova kategorizirano je s četiri zvjezdice, a zasad samo jedan, Krk na Krku, ima pet zvjezdica.

Njemački auto klub ADAC, čiji se vodič naziva biblijom za kampiste, kod naših je kampova pronašao i brojne minuse na kojima treba poraditi. Ocjenjivači zamjeraju premale plaže u kampovima, premale bazene, slabije sadržaje za slobodno vrijeme te loše opskrbljene prodavaonice.

Sanitarije nose najviše bodova, 39 posto, parcele 26 posto, a ostale zvjezdice dijele se na kvalitetu trgovačke ponude, slobodno vrijeme i animaciju te kupališnu ponudu. S obzirom na to, hrvatski kampovi u sljedeću sezonu ulaze s prosječnom ocjenom 3,6 od najviše 5, što je 2,3 posto više u odnosu na lani, no dok su za sanitarije dobili visoku četvorku, ponuda trgovina ocijenjena je s prosječnih 2,2, sadržaji za slobodno vrijeme dobili su dvojku, što nije uspjelo plažama s ocjenom 1,9, dok bazeni nisu skupili niti jedinicu (0,6).

Posjetitelji hrvatskih kampova problemom smatraju opskrbu trgovinama u kojima nedostaje svježeg voća i povrća, u kojima se nudi kruh loše kvalitete, a istovremeno su cijene poprilično visoke.