Zvezdi dovoljna jedna četvrtina

Foto: Zvonko KUCELIN

Petnaest sekundi prije kraja druge četvrtine rezultat je bio 3:4 i gosti su pozvali minutu odmora da bi sekundu prije odmora preko Pekovića postigli pogodak za 3:5. U domaćim redovima ovaj su trenutak označili presudnim za rasplet dvoboja protiv Crvene zvezde.

- Do tada smo rezultatski bili potpuno u utakmici. Nažalost, nakon toga više nismo iako to ne narušava zadovoljstvo prikazanom igrom koja je bila i iznad očekivanja. Prioritet je bio odigrati najbolje što možemo, a to što smo i pored toga na kraju morali stisnuti ruku protivniku koji je bio bolji neće nas pokolebati u tome da radimo još više i još bolje - rekao je nakon utakmice Goran Jovančević, trener Zadrana koji polagano produžuju periode dobre igre s kvalitetnijim suparnicima. Do sada se to uglavnom odnosilo na prvu četvrtinu, no ovaj put izdržali su dvije četvrtine. Štoviše, imao je Zadar i vodstvo 3:2 sredinom druge četvrtine na što su gosti odgovorili serijom 7:0 ostavivši domaći sastav 12 minuta bez postignutog gola.

- Kaznili su sve naše pogreške i brzo prelomili utakmicu. Slično kao nedavno protiv POŠK-a kad kvalitetnijem protivniku ponudite samo malo prostora dobijete brzinsku reakciju na koju još uvijek nemamo odgovora.

Iako je sve već bilo gotovo Zadrani su i posljednju četvrtinu odigrali na visokoj razini premda je dojam da su i Beograđani malo usporili. Statistički, srpska momčad je potvrdila status favorita, imali su znatno bolji postotak šuta od Zadra (25% - 57%), ali i vratara Kralja sa 71% posto obrana.

- Bili bismo najsretniji da su se igrale barem još dvije četvrtine. Ne zato što bismo nešto promijenili u rezultatu već zbog toga što je u ovoj ligi za naše mlade igrače svaka minuta dragocjena, a da ne govorim svaka četvrtina.

Jovančević je istaknuo podatak da je nastupio mladi vratar Ante Zdrilić.

- Riječ je o momku koji ima 14 godina i 358 dana. Ne znam je li netko mlađi do sada igrao u ovoj ligi, ali njegov nastup potvrđuje naš kvalitetan rad kao i dolazak generacija mladića koji će nositi, a mnogi od njih i već nose igru prvog sastava.

Dotaknuo se Jovančević i podatka da je Crvena zvezda 2013. bila prvak Europe.

- Ako to stavimo u okvire nekih drugih momčadskih sportova onda možemo vidjeti koliko smo daleko dogurali. Znamo da vaterpolo nije i nikada neće biti najpopularniji sport, baš kao što znamo i kakve su naše vrijednosti. Nažalost, i dalje smo na samo jednoj pobjedi, što je loš rezultat. Ipak, porazi nas neće obeshrabriti. Pred ovom momčadi su velike mogućnosti i to će se vrlo brzo još bolje moći vidjeti - zaključio je Jovančević.