Kalmeta: Odlazim kao pobjednik!

Foto: Marin GOSPIĆ

Neću se opet kandidirati za gradonačelnika Zadra. To je moja odluka! Već sam obavijestio premijera, odnosno stranačkog predsjednika Andreja Plenkovića, i s njim o tome razgovarao. Na večerašnjoj sjednici Gradskog odbora stranke to ću obznaniti i ostalima, rekao je gradonačelnik Božidar Kalmeta uoči sinoćnje sjednice GO HDZ-a na kojoj je kao kandidat za gradonačelnika Zadra jednoglasno izabran dr.med. Branko Dukić, voditelj Odjela ginekologije u OB Zadar, predsjednik Lige protiv raka i dugogodišnji gradski vijećnik.

Odlazak s visokih i važnih funkcija koje je posljednjih dva i pol desetljeća obnašao, Kalmeta je obrazložio pravnom situacijom u kojoj se našao zbog dviju podignutih optužnica.

- Želim onemogućiti sve one koji su jedva čekali da tu pravnu situaciju u kojoj sam se našao iskoristite u kampanji za lokalne izbore. SDP i njima slični bi na taj način odvlačili pozornost od nedostatka programa, vizije i nesposobnosti. To neću dozvoliti i zato sam donio ovakvu odluku. Presumpcija nevinosti je ustavna kategorija, a u situaciji poput moje sutra se može bilo tko naći. No, SDP ima dvostruka mjerila. Sjećamo se svi kako su prije četiri godine Vlahušića s pravomoćnom sudskom presudom podržavali u kandidaturi za gradonačelnika Dubrovnika. Tada je i pobijedio i to im je bilo u redu, rekao je Kalmeta i dodao kako u njegovu slučaju politički oponenti koriste druge kriterije - proglašavaju ga unaprijed krivim i blate jer ga drugačije ne mogu pobijediti.

- Odlazim kao pobjednik. Na svim izborima, bilo za gradonačelnika, bilo za Sabor, nitko me nikada nije pobijedio. Ponosan sam na sve što smo ja i moje stranačke kolege u ovih nešto više od dva desetljeća napravili. Kao gradonačelnik i kao ministar, uvijek sam služio mojim Zadranima i ovom kraju, beskompromisno se borio za njihove interese pa čak i onda kad se trebalo suprostaviti i HDZ-ovoj vladi kao što je bio slučaj kad nismo dozvolili gradnju termoelektrane na Ugljanu, istaknuo je Kalmeta

- Najlakše je kritizirati, biti destruktivan, blatiti, a vrlo teško graditi i nešto napraviti. Znam da ćemo i ovako, bez mene, s političkim partnerima pobijediti. Nije većina građana u posljednjih 26 godina griješila, pa neće ni u budućnosti, kaže gradonačelnik Zadra koji je prvi put kormilo grada preuzeo za prvog mandata dr. Franje Tuđmana.

Stoga mnogi kažu kako odlazi i posljednji Mohikanac iz redova HDZ-a. A odlazi, kako sam kaže, u mirovinu. Sudski procesi ga čekaju i kroz njih mora proći. No, odlučno ističe kako vjeruje hrvatskom pravosuđu i zna kako će na koncu sve završiti dobro jer je nevin.

- Htio bih zahvaliti svim građanima grada Zadra i Županije na potpori koju sam sve ove godine imao, kao i svojoj stranci koja me kandidirala toliko puta. Isto tako, želim zahvaliti i novinarima od kojih su neki tu sve ove godine, što su radili na tome da se naš grad promovira i ide naprijed, što su konstruktivnim kritikama tjerali sve nas, da radimo još bolje, kazao je na kraju razgovora za Zadarski list Božidar Kalmeta.