Kupljen aparat za slanje SMS poruka pacijentima

Foto: Marin GOSPIĆ

Pacijenti koji su se u Općoj bolnici Zadar naručili za neku pretragu, uskoro će na svoje mobilne uređaje primati SMS poruke s obavijestima o potvrdi ili promjeni termina za pregled ukoliko do njega iz bilo kojeg razloga dođe. Projekt je osmišljen još tijekom prošle godine, nakon čega je u dogovoru s tvrtkom Ericson nabavljen i aparat za tu svrhu, tako da je, kako doznajemo od voditelja Odsjeka za informatiku u Općoj bolnici Zadar Ozrena Pestića, sve bilo spremno za primjenu početkom prosinca prošle godine. No, nije zbog regulative vezane uz zakon o pravima pacijenata na zaštitu osobnih podataka.

- Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji je od 1. ožujka započeo slati obavijesne SMS poruke pacijentima tri dana prije zakazanog termina za pretragu, mi smo koncem prošle godine dobili obavijest da to ne radimo jer se Agancija za zaštitu osobnih podatka usprotivila. Pojasnili su nam da po važećem zakonu ne bismo smjeli koristiti neke informacije jer za to nemamo pismeni pristanak pacijenta. Sada je to usuglašeno pa ćemo s tom praksom i mi započeti za svega 15-20 dana, kaže bolnički informatičar koji je s kolegama u Općoj bolnici Zadar još lani osmislio cijeli projekt s ciljem da se rasterete medicinske sestre koje su svakodnevno obavljale cijeli niz telefonskih poziva te iskoriste tehničke mogućnosti koje su im na raspolaganju.

- Zbog velike dinamike u svemu tome - ljudi odustanu od pretrage, bolesni su, spriječeni su doći, pokvario se uređaj, došli smo na ideju da bi zaista imalo smisla pokušati osloboditi ljude svakodnevnog zvanja telefonom i objašnjavanja. Kako smo imali cijelu infrastrukturu trebao nam je još samo ovaj uređaj da se taj posao obavlja uvjetno rečeno automatski, kaže Pestić podsjećajući na činjenicu da se u zadarskoj bolnici pacijenti na razne pretrage upisuju na 50-ak različitih mjesta te da isto toliko medicinskih sestara ili tehničara onda svakodnevno obavlja posao koji oduzima puno vremena.

- Kod upisa termina za pretragu mi od naših pacijenata uzimamo i njihove brojeve mobitela kako bi ih, ukoliko bi došlo do bilo kakve promjene, obavijestili. Za razliku od HZZO-a koji od prije nekoliko dana šalje pacijentima SMS podsjetnike za dogovoreni termin, mi ćemo moći pacijentima dati i informaciju ukoliko se iz nekog razloga odgađa termin, pojašnjava Pestić te dodaje kako se nerijetko dogodi da se neki aparat pokvari, da je liječnik odsutan, na bolovanju i slično, dodajući kako HZZO takve podatke nema.

- Preko našeg programa pacijentu možemo SMS porukom uputiti obavijest koja može glasiti: "Imate pregled za tri dana", "Ako ste već napravili pretragu, molimo Vas da nas obavijestite kako bismo mogli iskoristiti termin za drugog pacijenta", "Pretraga je odgođena zbog kvara aparata. Obavijestit ćemo vas o novom terminu". Zapravo, htjeli smo postići to da se sve ono što se događa od prijave do pregleda može riješiti informatički, odnosno SMS-om, zaključuje Pestić dodajući kako je ovaj aparat zapravo posrednik u slanju SMS poruka. Dodaje kako je to što je pacijent dao svoj broj mobitela ujedno i njegov pristanak, problem oko zaštite osobnih podataka riješen, no ističe i kako postoji još nedorečenosti oko sadržaja poruka, odnosno koje bi informacije one smjele sadržavati.

- Budući da se SMS poruke snimaju, moramo još neke strvari regulirati. Po zakonu o pravima pacijenata na zaštitu osobnih podataka te SMS poruke ne bi smjele sadržavati podatke o tome zašto je naručen, u koju ambulantu i koja je dijagnoza. Stoga će se poruke odnositi na potvrdu ili odgađanje termina, kaže Pestić uvjeren kako će do konca ožujka medicinsko osoblje biti oslobođeno svakodnevnog telefoniranja.