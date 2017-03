Mladi u Zadru manje uništavaju autobuse zbog - smartphonea

Foto: Zvonko KUCELIN

Dobra vijest dolazi nam iz zadarske prijevozničke tvrtke Liburnija. U njihovim gradskim i prigradskim autobusima u posljednjih nekoliko godina vandalizam se umanjio i skoro pa potpuno nestao. Nema tučnjava, čupanja sjedala, ljepljenja žvakaćih guma i sličnih činova uništavanja interijera Liburnijine imovine. Razlog tome mogao bi se pronaći u sve većem prisustvu smartphonea, osnosno surfanju Internetom i društvenim mrežama od strane maloljetnika, posebno srednjoškolaca.

- To je istina i zadovoljni smo trendom prema kojem se drastično smanjilo oštećenje autobusa, kaže direktor Liburnije Edvin Šimunov. Dodaje kako se nada da ovaj članak neće, kao što se ranije znalo događati, potaknuti mladež na vandalizam. U svakom slučaju, vjerojatno bi ih neki zvuk sa smartphonea u tome ubrzo spriječio.

- U zadnje vrijeme vandalizam je u opadanju. Mi smo veliko poduzeće s 250 zaposlenih i s velikim troškovima i ne može se reći da su nas troškovi popravka interijera autobusa previše koštali, ali njihovo rješavanje nismo mogli prolongirati već smo popravke morali obavljati odmah. Ne želim preuveličavati u spominjanju tog problema, no u svakom slučaju dobro je da se s takvim stvarima u što manjoj mjeri moramo suočavati, zaključuje Šimunov.

O temi maloljetnika koji koriste svoje mobilne aparate u prvelikoj mjeri razgovarali smo s Dariom Vučenovićem, psihologom iz Obiteljskog centra u Zadru. On je najprije istaknuo svoje viđenje smanjenja nasilja i vandalizma.

- Brojni su programi prevencije nasilja koji se provode po školama i oni su imali veliki utjecaj te bilježimo dobre rezultate. Primjerice, tu je trening životnih vještina kojeg provodimo u 5., 6., i 7. razredu.

- Korištenje smartphonea je društveno prihvatljivo jer osoba koja to radi najčešće je tiha i ne stvara probleme, ali to korištenje ima dugoročne psihofizičke posljedice. To najprije primijete roditelji i nastoje se boriti s tim problemom kako znaju i umiju. Druga je stvar s odraslim ljudima kojima danas mobiteli služe za poslovne kontakte i informacije, ali djeci i maloljetnicima korištenje bi trebalo smanjiti i kontrolirati, kaže Vučenović i naglašava kako manja djeca, do 11. godine starosti, ako već imaju mobitel, ne bi trebala na njemu biti više od sat vremena dnevno, a oni stariji ne više od dva sata.