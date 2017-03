Ponadao sam se da imam medalju, no svi su bili odlični

Foto: Hina

Stipe Žunić usprkos odličnom hicu od 21.04 metara ostao je bez medalje na Europskom atletskom dvoranskom prvenstvu zauzevši peto mjesto, pa 26-godišnji Zadranin još uvijek nije uspio osvojiti medalju na nekom velikom natjecanju, ovoga puta mu je izmaknula za 26 centimetara. Žunić itekako ima za čime žaliti nakon što je u petoj je seriji spravu bacio 21,04 metra i imao broncu oko vrata. No, snove o prvom hrvatskom odličju s europskoga dvoranskoga prvenstva nakon bronce Branka Zorka na 1.500 metara u Genovi 1992. godine te srebra dvije godine kasnije u Parizu srušio je Čeh Tomaš Stanek kugla kojega se u istoj seriji zaustavila na 21,43 metra, da bi u šestoj seriji Portugalac Canko Arnaudov hicem od 21,08 metara zadarskoga bacača spustio na šesto mjesto. Nekadašnji član AŠK Zadar kuglu je bacio samo sedam centimetara slabije od osobnog, ali i hrvatskog rekorda, kojega je postavio prije dvije godine u Fayettevilleu.

- Stvarno sam dao sve sebe, ponadao sam se da je to medalja. No svi su bili odlični. Riječ je o tako sitnim stvarima, ja sam mogao baciti 21,30 čak i 21,40. To su milisekunde, stopala, kukovi, gdje mi je jednostavno trebalo više natjecanja da to postignem. Očito je ovo najbolje moje za danas, tako je kako je. Imao sam medalju pet minuta, u tom trenutku sam bio najsretniji čovjek na svijetu. I onda u pet minuta me dvojica od nikuda prebace. Znao sam da to nije sigurna medalja, ali... Ne znam koliko još moram čekati medalju, ni što da napravim za nju, ne znam. Valjda treba imati i sreće, sreća prati hrabre, a ja sam hrabar. Bacio sam drugi najbolji hitac u životu, spreman sam za dalje - izjavio je Žunić.

Zlato je osvojio svjetski juniorski prvak i rekorder, Poljak Konrad hicem od 21,97 metara, što je najbolji rezultat sezone na svijetu, deseti rezultat svih vremena i novi europski rekord. Stanek je s osobnim rekordom od 21,43 metara osvojio srebro, Nijemac David Storl je hicem od 21,30 metara osvojio broncu.

- Konrad je ludo bacao, svi su bacili hice života. Ja sam se pak nadao da ću napokon osvojiti medalju, tih sam pet minuta bio najsretniji čovjek na svijetu jer sam 21,04 metra bacio pretkraj serije, a dotad nitko nije ponavljao rezultate koje su prethodno bacili. Međutim, svi su proradili, svi su počeli odlično bacati, atmosfera je bila sve bolja i bolja. Činjenica je da nisam imao dovoljno natjecanja ove sezone, mislim da je čak bilo dohvatljivo 21,30 metara, čak niti ovaj hitac preko 21 metra nisam najbolje pogodio. Ipak treba i malo sreće - zaključio je Žunić, koji je prije dvije godine u Pragu zauzeo sedmo mjesto. Najbliži je odličju bio 2014. godine na Europskom prvenstvu u Zürichu na kojem je osvojio četvrto mjesto, prošle godine u Amsterdamu bio je osmi, a na Olimpijskim igrama u Riju zauzeo je 11. poziciju.

Peto mjesto Žunića najbolji je rezultat hrvatskih atletičara u Beogradu, u finalima su osim njega nastupili Ivan Horvat u skoku s motkom i Ana Šimić u skoku u vis koji su završili na sedmim mjestima.