Planirali projekt od 20 milijuna kuna, a broj djece u školi pao na samo 25

Foto: Velimir BRKIĆ

Osnovna škola Braće Ribar u Posedarju ishodila je lokacijsku dozvolu na dvjema česticama za izgradnju nove zgrade područne škole u Podgradini. Po toj lokacijskoj dozvoli izrađen je parcelacijski elaborat i predan zadarskom katastru na provedbu pred dvije godine. Međutim, za provođenje elaborata potrebno je dobiti i suglasnost vlasnika parcela, a to je Republika Hrvatska. Naša škola već dulje od godinu dana pokušava ishoditi suglasnost od DUUDI-ja, koji je sada pretvoren u Ministarstvo državne imovine. No, do prije tjedan dana iz te agencije/ Ministarstva, uporno su se oglušivali na naš pismeni zahtjev, a putem telefona je bilo nemoguće dobiti informaciju, priča ravnatelj Luzarko Novaković, dodajući kako su tek nedavno stupili u kontakt s jednom djelatnicom u Ministarstvu koja im je obećala ubrzati izdavanje tražene suglasnosti za parcelaciju.

U međuvremenu je za ovaj projekt bila istekla lokacijska dozvola, ali ju je Škola uspjela produljiti za još dvije godine, do rujna 2018. godine.

- Ovaj projekt se razvukao na čak deset godina. Isprva je bilo planirano rušenje postojeće zgrade područne škole, na čijem bi se mjestu izgradila nova, a našlo bi se mjesta i za dječji vrtić. No, taj projekt je odbačen u korist obimnijeg na površini od čak 9.000 metara četvornih, na koju se u međuvremenu upisala država. Bojim se hoće li se ovaj projekt uopće provesti. Područnu školu u Podgradini prije deset godina je pohađalo 45 djece, a sada ih je samo 25. Procjenjuje se kako se vrijednost projekta, koji predviđa i izgradnju školske sportske dvorane, penje čak do 20 milijuna kuna, govori Novaković.

Inače, zbog toga što u Podgradini godinama nije postojao nogostup uzduž glavne mjesne ceste, a dosad je izgrađen samo u dužini od oko kilometra, dok je planirano 2,4 kilometra, kao i zbog neuvjetne zgrade područne škole, dio mladih obitelji povukao je neuobičajen potez. Oni koji rade u Zadru, svoju djecu upisali su u škole u Zadru te ih tamo svakodnevno voze kad idu na posao.

Nije istina da je projekt nominiran za EU fondove

Brojni mještani Podgradine već neko vrijeme špekuliraju kako je projekt izgradnje nove škole nominiran za EU fondove te da je već odobren i novac. Komentirajući ovu informaciju županijski pročelnik za društvene djelatnosti Ivan Šimunić kazao je kako informacija o nominaciji i odobrenim sredstva za ovu školu nije točna.

- Kao što je poznato, u državnom operativnom programu, koji je prihvatila Vlada za vrijeme ministra Željka Jovanovića, nije bilo moguće financiranje izgradnje novih škola, naveo je pročelnik Šimunić.

Na lokaciji za školu podignut maslinik

Iako je lokacija na kojoj bi se gradila nova škola u Podgradini, kako doznajemo, u vlasništvu Republike Hrvatske, jedan mještanin, iako to nije njegovo zemljište, na njemu je prije desetak godina podignuo maslinik. Bit će zanimljivo vidjeti na koji će način Ministarstvo državne imovine riješiti ovaj problem, ako i kada na ovoj lokaciji počne izgradnja škole.