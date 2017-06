U Zadar stižu zvučna imena, izložbe, klape, Labuđe jezero, najotrovnije zmije svijeta...

Foto: Zvonko KUCELIN

Turistička zajednica grada Zadra osmislila je bogat kulturno-zabavni program i brojna zanimljiva događanja za lipanj i srpanj ove godine. Kako bi opravdali prošlogodišnju titulu najbolje europske destinacije, TZ grada Zadra osim nekih zvučnih imena poput svjetski popularnih Pet shop boysa i gostovanja Carskog ruskog baleta s Labuđim jezerom P.I. Čajkovskog u naš grad ovog ljeta dovodi i druge brojne domaće i strane umjetnike. Domaćini i gosti kojih je na zadarskom području već sada više nego u isto vrijeme prošle godine, moći će svakodnevno uživati u glazbi, izložbama, gastro ponudi i raznim drugim manifestacijama.

„S onu stranu boje"

- Osim već tradicionalnih manifestacija i događanja uveli smo i neke novitete. Gotovo da nema dana u lipnju i srpnju kad se neće nešto događati na Poluotoku. Uvijek se može i bolje, no mišljenja sam da smo osmislili bogat i zanimljiv ljetni program. U tijeku su pregovori s još nekim zvučnim imenima, no prije nego se postigne dogovor prerano je za najavu. Neka to ostane kao iznenađenje, kaže Ante Rados, direktor TZ grada Zadra.

A tijekom dva vruća ljetna mjeseca na Poluotoku će nastupiti nekoliko slavnih gitarista, zatim talijanskih, američkih i afričkih jazz i blues izvođača, a u planu su i velike izložbe, feštice petkom, sajmovi domaćih proizvoda, nastupi zborova i KUD-ova kao i neizostavna klapska okupljanja na „Klapskim putima". Turističku ponudu svakako će upotpuniti i izložba najotrovnijih zmija svijeta koja će se moći pogledati od 10. srpnja, pa do 1. rujna u Gradskoj loži.

- Svakodnevna događanja u povijesnom ambijentu Zadra još će uz tradicionalne lokalne i nacionalno prepoznatljive manifestacije kao što su „Millennium jump" i VAK''AN''ZA, upotpuniti program 23. Zadarskog kazališnog ljeta i Glazbene večeri u sv. Donatu, kao i niz sportskih događaja od hrvačkog turnira do aquatlona u srpnju, kažu iz TZ grada Zadra gdje su za otvorenje programa u lipnju ove godine odabrali Hrvatski lutkarski festival, a prvu poslasticu pripremili su za 8. lipanj u crkvi sv. Nikole kada će svirati slavni gitarist Miroslav Tadić. Gradska loža ugostit će od 13. lipnja do 7. srpnja izložbu slikara Petra Pedra Marune, dok se najveća atrakcija ovog ljeta očekuje na izložbi „S onu stranu boje" Marca Chagalla u Kneževoj palači od 15. lipnja do 15. rujna. Grupa „Calypso" će svirati 18. lipnja na Narodnom trgu, dan kasnije nastupaju klape, a 20. lipnja rezerviran je za nastup Akademskog pjevačkog zbora. Gasshuku Kendo turnir održat će se 22. lipnja u Sportskom centru Višnjik, a četverodnevni sajam „Domaće je najbolje" u planu je od 26. lipnja s obiljem domaćih proizvoda koji će se nuditi na zadarskoj rivi, dok će 2. srpnja na Narodnom trgu nastupiti grupa „Synthetica".

„Millennium jump" 29. srpnja

Zanimljiv program nastavlja se nastupom Zadranina Vilija Kalmete i grupe „More" 6. srpnja na Narodnom trgu, a već sutradan na Forumu Carski ruski balet izvest će „Labuđe jezero". Gradska loža ugostit će 10. srpnja izložbu „Najotrovnije zmije svijeta", a i ove godine održat će se i tradicionalne „Glazbenih večeri u sv. Donatu" s koncertom simfonijskog koncerta HRT-a i dirigentom Ivanom Repušićem. Svečano otvorenje planirano je za 13. srpanj, dok će od 15. srpnja zadarska riva ugostiti desetu po redu „VA''KAN''ZU" - vaterpolski Amaterski kup „antivaterpolista i neplivača" zadarskog akvatorija, jedinstvenu kombinaciju turnira za amatere u vaterpolu i glazbenog programa na najljepšoj rivi na svijetu. Dva dana kasnije, 15. srpnja, na bazenu na Kolovarama proslavit će se i 60. godina skakaonice, a 21. srpnja na rivi će svirati zadarski „Forum". Od 26. do 28. srpnja održat će se treći „Zadar Jazz & Blues Festival", kojeg svakog ljeta u srcu sezone organizira Hrvatsko narodno kazalište Zadar u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zadra. - Tri vruće srpanjske večeri nastupat će redom gospel, jazz, soul i blues pjevačica Joyce Elaine Yuille, dvojac međunarodno priznatih gitarista Josef Wawau Adler i Damir Kukuruzović te egzotični Gangbé Brass Band iz Benina, jedan od najznačajnijih afričkih limenih orkestara, najavljuju iz TZ grada Zadra podsjećajući i na tradicionalni „Millennium jump" na zadarskoj rivi koji je u planu 29. srpnja. Dva dana kasnije koncertom Nele Šarić i Vjekoslava Babića na Trgu sv. Krševana na manifestaciji „Zadar Classic Open Air" zaključit će se program događanja za lipanj i srpanj.

Najave svih događanja u Zadru, ističu u TZ-u, mogu se pratiti na web stranici TZ grada Zadra na adresi http://zadar.travel/hr/dogadanja ili putem mobilne aplikacije ZadarTravel: http://app.zadar.travel/