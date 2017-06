Zadarska županija mali, ali izvozni pozitivac

Hrvatski izvoz od 2000. godine sa 36,8 milijardi kuna rastao je kontinuirano do 2008. godine do gotovo 70 milijardi kuna, ali smo ostali devizni "negativci" robnog izvoza. Hrvatski je izvoz s početkom velike krize u svijetu pao u 2009. na 55 milijardi, ali se vratio 2010. na 65 milijardi, a već 2011. segnuo preko 71 milijardu. Ispada da je kriza, a onda i ulazak u EU, donijela najprije rast, a potom i snažan rast, do 2013. smo bili na 72,5 milijardi i 2016. završili s 92,8 milijardi. I dalje smo u negativnoj robnoj razmjeni, ali s pozitivnim tendencijama.

Zadarski je robni izvoz također kontinuirano rastao, makar ostaje simboličan, ali je manji od uvoza roba suprotno prosjeku Hrvatske.

Naravno, moramo reći da je Hrvatska po pitanju odnosa izvoza i uvoza roba konstantno negativna, a izvlačimo se izvozom usluga (čitaj, prvenstveno turizmom). Tako smo 2000. na 36,8 milijardi izvoza imali 65,6 milijardi uvoza. U 2008. na 69 milijardi izvezenih, 150 milijardi uvezenih roba. Konačno, 2016., stanje je bilo bolje, odnosno na 92,8 milijardi kuna izvoza uvoz je bio manji nego 2008. i iznosio 148,5 milijardi, dakle blago pao dok je izvoz povećan za 37 milijardi.

Unatoč tome što ostajemo uvozni ovisnici, trend je pozitivan u smislu rasta izvoza i vrlo blagog rasta uvoza.

Zadarska županija - slab robni izvoznik

Zadarska županija karakteristična je po dva podatka. Prvi je izrazito negativan i riječ je o tome da je ovdašnji robni izvoz malen. Konkretno, od oko 37 milijardi robnog izvoza zemlje u 2000-toj ovdje je izvezeno 319 milijuna kuna ili nešto više od 1%. Lošiji izvoz od Zadarske županije imala je Ličko-senjska (47 milijuna) i Dubrovačko-neretvanska (154 milijuna), dok je Vukovarsko-srijemska imala jednak. To je samo odraz ovdašnje poratne strukture privrede u kojoj više-manje proizvodnje nema. Naime, ova je županija treća najgora kada je u pitanju proizvodnja, iza navedeno Ličko-senjske i Dubrovačko-neretvanske, s tim da je Dubrovačko-neretvanska specijaliziranija za turizam od ove.

Do 2008. godine ovdašnji je izvoz prešao milijardu kuna, kada je hrvatski bio na oko 70 milijardi pa smo tada bili na oko 1,5% hrvatskog izvoza i opet su gori od Zadarske županije bili tek u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj (dvije najgore), ali i Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj i Vukovarsko-srijemskoj. Kada je 2009. došlo do naglog pada, ovdje ga nije bilo. Rast je do 2012. segnuo do 1,27 milijardi kuna, a od ulaska u EU i skoka hrvatskog izvoza zadnje dvije godine osjetilo se to i ovdje pa je sada sa 2016. iz ove županije izvezeno roba za 1,7 milijardi kuna što je ipak gotovo 2% hrvatskog robnog izvoza. Ovdašnji izvoz vezan je uz prerađivačku industriju, kao u većini zemlje, a nevolja je što je ona slaba. Ono što spašava izvoz roba ovog kraja je - riba, odnosno riboprerada - inćuna i srdela, te ponajprije uzgoj ribe - Cromaris i tunaši.

Zadarska županija - izvozni pozitivac

U pozitivan aspekt ovdašnjeg robnog izvoza spada bilanca. Početne 2000. imala je ova županija 484 milijuna kuna uvoza roba, od 65,6 miijardi u zemlji, odnosno ispod 1% udjela u hrvatskom robnom uvozu. Nasuprot hrvatskoj negativnoj robnoj bilanci, Zadarska županija u osnovi je pozitivna. U 2000. je na izvoz od 320 milijuna kuna uvoz bio negativan, 484 milijuna, no već 2001. godine uvoz je iznosio velikih 750 milijuna na samo 375 izvezenih i tek je 2009. godine ovdje izvezeno preko milijardu kuna, a uvezeno 966 milijuna. Od tada je, prema ovim podacima Državnog zavoda za statistiku, Zadarska županija izvozni pozitivac, suprotno trendu u Hrvatskoj.

Lanjsku 2016. godinu završili su ovdašnji gospodarstvenici sa 1,7 milijardi kuna izvoza i nešto manjim uvozom roba. U eurima je zadarski izvoz lani iznosio 226 milijuna, a uvoz 224 milijuna. Hrvatska je imala 12,3 milijarde eura izvoza na 19,7 milijardi uvoza čime se približavamo dvotrećinskom pokrivanju uvoza izvozom roba. Nekad, odnosno 2000., pokrivali smo 55% uvoza izvozom.

Naravno, kad govorimo o Zadarskoj županiji, onda treba reći da je ona četvrta najznačajnija turistička županija u zemlji, čime u značajnoj mjeri doprinosi platnoj bilanci zemlje kroz devize zarađene od turizma. Osim toga, ovdje je i najveća brodarska tvrtka u zemlji koja sav prihod ostvaruje izvozom usluga, a dio deviza donose i ostali prometni sektori od zračne luke nadalje. I na kraju, na platnu bilancu uvelike utječe prihod doznaka naših ljudi iz inozemstva, a u čemu ovaj kraj sudjeluje najmanje dvojako - iseljenicima koji šalju devize kući, ali i najvećim brojem pomoraca u zemlji koji većinom plove pod stranim zastavama i donose devize Hrvatskoj.