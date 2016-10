Najviše se sjećam mirisa sprženog mesa

Foto: Zvonko KUCELIN

Iznenadni mrak, panika i miris sprženoga mesa jedino je što je sedmogodišnji dječak uspio sačuvati u svome sjećanju na 6. listopada 1991. godine kada je teško ranjen u jednome od najgorih zadarskih ratnih dana. Danas 32-godišnji Zadranin Drago Selak tih je dramatičnih dana početkom listopada 1991., dok su se vodile presudne bitke za grad kako ne bi pao u ruke velikosrpskim osvajačima predvođenima JNA, kao prvašić tek bio krenuo u školu, ali umjesto u školskoj klupi našao se u skloništu, s odraslima, ne shvaćajući što se događa. Iako je danas sjećanje na te dane blijedo i mutno, djelomično i potisnuto traumatičnim događajem, Drago ipak pamti određene trenutke u danima kada je Zadar bio u potpunom neprijateljskom okruženju, bjesomučno napadan s kopna, mora i iz zraka.

- Bio sam tek krenuo u školu i svega petnaestak dana sam proveo na nastavi. No, kada se oglasila prva uzbuna učiteljica nas je poslala kućama. Sjećam se da je po mene na pola puta do škole stigla mama, prisjeća se Drago posljednjeg dana koji je proveo u OŠ Šimuna Kožičića Benje prije ranjavanja. S majkom je kao jedinac živio u kući na Boriku, a otac pomorac tih je dana bio na brodu. Kako njihova kuća, objašnjava Drago, poput mnogih nije imala podrum, s majkom je tijekom napada odlazio u podrum susjedne kuće, kod njihova rođaka.

- Toga 6. listopada, kao i obično kad bi nastupilo zatišje, izašli smo malo iz podruma na zrak i sunce. Ja sam se, kao i sva djeca, želio igrati i nisam shvaćao strahote koje su se oko mene događale, niti bio svjestan stvarne opasnosti. I dok smo tako bili pred kućom, najednom se začuo strašan prasak i sve se zacrnilo. Zrak je bio pun zemlje, u ušima mi je zujalo. Nisam bio svjestan da je pored nas eksplodirala granata, niti da sam ranjen, govori Drago koji se, nakon što je u susjedno dvorište, samo petnaestak metara od njega, pala granata, najviše sjeća panike koja je oko njega iznenada zavladala. Eksplozivna naprava pala je u vrt i na zemljano tlo, pa je silina eksplozije bila nešto slabija, no dvije krhotine granate dječaka su pogodile u trbuh.

- Netko me odmah povukao i brzo ubacio u podrum. Tek kada sam po sebi ugledao krv počeo sam plakati, iako od šoka nisam osjećao bol. Nastala je histerija, odmah su se okupili drugi susjedi, stigao je i stric kako bi me što prije odvezli u bolnicu. Sjećam se samo da sam ležao na sjedištu Renaulta 4 i da smo brzo jurili u bolnicu. Čuo sam zvuk aviona, a da što prije stignemo vozili smo preko gradskog mosta. Sjećanje na sve te trenutke je slabo, bio sam još mali i pod šokom, a pojedinosti znam iz pričanja ostalih. Najviše se sjećam mirisa po sprženom mesu koji se širio iz rane, i taj mi je miris još dugo bio prisutan u sjećanju, kazuje Drago koji je odmah podvrgnut operaciji tijekom koje su mu iz trbuha izvađena dva gelera. Osim njega, krhotina granate koja je pala u susjedov vrt okrznula je i njegovu baku, no kod nje je ozljeda bila lakša.

U zadarskoj bolnici Drago je proveo osam dana, a bio je smješten na pedijatriji u podrumu, gdje je bio jedino dijete. Svi ostali pacijenti bili su ranjeni branitelji koji su ga, sjeća se Drago, u šali nazvali "vojničinom". I kada se polako počeo fizički oporavljati Drago nije mogao spavati, bojao se svake detonacije i jačeg zvuka, zbog čega je s majkom na neko vrijeme otišao u Istru, a onda u Sloveniju.

- Psihički sam se osjećao sve lošije jer je doživljena trauma bila prevelika i majka je odlučila da moram otići iz ratnog okruženja kako bih se mogao oporaviti. S obzirom da sam ranjen u trbuh, još sam godinama imao različite zdravstvene probleme. Često sam povraćao i morao sam jako paziti na prehranu, priča dalje Drago Selak koji je 60-postotni invalid, no koji je nakon desetak godina tijekom kojih je osjećao brojne posljedice teškog ranjavanja, danas u dobrom zdravstvenom stanju. Tragičnog događaja iz listopada 1991. rijetko se sjeti jer, kako objašnjava, želi iza sebe ostaviti sve ružno što se tada događalo. Danas je zaposlen, oženjen i otac dvojice sinova kojima nije ispričao što je kao dijete proživio.

- Ne želim ih opterećivati ratnim strahotama, a ono što trebaju znati o prošlosti naučit će u školi i kad odrastu. Nisam zlopamtilo i ne želim djecu odgajati u mržnji. Znam da ima onih koji su u ratu teško nastradali, ostali bez najbliže obitelji i koji nisu ostvarili svoja prava, te su danas s pravom puni gorčine i ljutnje. Razumijem ih i možda bih i ja drukčije razmišljao da sam danas teški invalid, da nemam posao, krov nad glavom. Ali nastojim uvijek misliti pozitivno i s optimizmom gledati na budućnost, kaže još Drago Selak, jedan od 64 člana zadarske Udruge civilnih stradalnika Domovinskog rata koji su ranjeni kao djeca, i koji je u rijetkoj prilici pristao podijeliti svoje sjećanje na današnji dan prije 25 godina, na jedan od najdramatičnijih dana zadarske povijesti kojih se Zadrani sjećaju s pijetetom, ali i ponosom.