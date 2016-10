Pljesak i pjesma Višnjika unatoč minus 37

Foto: Marin GOSPIĆ

I prije utakmice znalo se da su šanse Zadra protiv Crvene zvezde minimalne, a to se i potvrdilo krajem prvog i početkom drugog poluvremena, kada su Beograđani lakoćom odjurili preko 20 razlike i bez ikakvih problema riješili pitanje pobjednika. Zadrani su parirali nekih petnaestak minuta, ali više zato što im je to dopustio protivnik. Kada su gosti ubacili u višu brzinu, prvenstveno obrambeno, priče više nije bilo. Ante Matulović je već sredinom treće četvrtine počeo uvoditi mlađe igrače, a u posljednjoj dionici su na terenu bili i Toni Jelenković i Marko Jurica i Domagoj Vrkić i Mario Špaleta. Ogromnu razliku na semaforu više nitko nije ni gledao. Zanimljivo, unatoč jednom od najuvjerljivijih domaćih poraza u povijesti, ni u jednom trenutku nije upućen baš nijedan zvižduk zadarskoj momčadi. Dapače, pjevalo se: „Nije u šoldima sve", „Mi smo Zadrani, Zadar je naš"..., uz pljesak cijele dvorane. Na kraju i svi zajedno: „Bilo bi mi lako da te ne volim" i „Nikoga nisam volio tako..." Bila je to utakmica za zaborav u svakom pogledu, a Ante Matulović mora čim prije psihološki podići momčad, jer već sutra ga očekuje novi težak ispit, gostovanje kod Cedevite u Zagrebu.

Petnaest minuta nade

Prva četvrtina završila je kako je i počela - u egalu, 23:23, ali njezin tijek bio je sve samo ne izjednačen. Zvezda je otvorila tricom i kontrom za 0:5, da bi malo kasnije ponovila tu seriju i s drugom tricom otišla na +9, 3:12. Matulovićev time-out već u četvrtoj minuti bio je neizbježan. Mazalin je, sa sedam od prvih 10 poena, praktički sam napadački držao Zadar u uvodnim minutama, a nakon još jedne gostujuće kontre za 10:21 situacija nije izgledala nimalo dobro. Međutim, odjednom se sve preokrenulo. Kod rezultata 12:23 Vladović dvjema tricama, Mazalin zakucavanjem u kontri i Marinković koš-faulom brzinski su napravili seriju 11-0 za izjednačenje. Početkom druge dionice Zadar je, opet preko Marinkovića, došao i do prvog (i jedinog) vodstva na utakmici, 26:25, no ono je kratko trajalo. Dangubić i Lazić tricama su vratili prednost gostima, a potom je iza linije 6,75 pogodio i Gudurić. Na drugoj strani je tricu ubacio Krajina, Mazalin je smanjio na 31:35, no Zvezda je podigla razinu agresivnosti u obrani i to se odmah osjetilo.

Lagano odvajanje

Nakon nove trice Jovića, Zadrani su olako „prodali" jednu loptu za kontru Lazića i to ih je i psihološki posve izbacilo iz ritma. Logično, protivnik euroligaškog kalibra je to odmah kaznio. Mitrović, Kuzmić i Rebić (sedma momčadska trica) odveli su „crveno-bijele" na +16, da bi tek Marinković to malo ublažio za 35:49 na velikom odmoru. U prvih 20 minuta Zadar je izgubio previše lopti, čak 11, a razlika u valorizaciji bila je točno dvostruka, 30-60. S obzirom na to, 14 razlike (35:49) je još bilo sasvim prihvatljivo za domaći sastav.

Ako je još ikakva nada postojala, a zapravo i nije, jer su svi u dvorani bili svjesni ogromne razlike u kvaliteti, ona je nestala nakon prvih nekoliko akcija treće četvrtine. Brzoja je promašio dva bacanja, a Zvezda je nezaustavljivo krenula trpati zadarski koš. Prvo Dangubić i Kuzmić pa Simonović za seriju 11-0 u pet minuta, odnosno 35:60 na semaforu. Simonović je namjestio ruku, vezao tri trice i odveo svoje na +29, 42:71. Matulović je, jasno, već odavno potpisao kapitulaciju pa je nositelje posjeo na klupu, a priliku dao mlađima. Nakratko su popustili i Beograđani, ali su vrlo brzo nastavili povećavati prednost sve do najvećih +39.

ZADAR - CRVENA ZVEZDA 66:103 (23:23, 12:26, 11:24, 20:30) ZADAR - Dvorana Krešimira Ćosića. Gledatelja: 5000. Suci: Sašo Petek, Mario Majkić (oba Slobenija) i Igor Dragojević (Crna Gora). ZADAR: Vladović 8, Jelenković 3, Krajina 5, Jurica 6, Špaleta 4, Brzoja 3 (0-2), Marinković 17 (5-6), Tomas, Barać, Vrkić 2, Mazalin 18 (3-5). Trener: Ante Matulović. CRVENA ZVEZDA: Rebić 9 (3-4), Dangubić 13, Mitrović 2, Lazić 5, Simanić 5, Dobrić 9 (3-4), Simonović 15 (1-1), Jenkins 6 (1-1), Gudurić 10, Jović 6 (2-2), Kuzmić 12, Bjelica 11 (5-6). Trener: Dejan Radonjić. Šut za dva: Zadar 17-44, 39%; Crvena zvezda 26-40, 65%. Šut za tri: Zadar 8-17, 47% (Vladović 2, Jurica 2, Jelenković, Krajina, Brzoja, Mazalin); Crvena zvezda 12-29, 41% (Simonović 4, Gudurić 2, Rebić 2, Dangubić, Lazić, Simanić, Jenkins). Slobodna bacanja: Zadar 8-13, 62%; Crvena zvezda 15-18, 83%. Skokovi: Zadar 26 (21+5); Crvena zvezda 37 (27+10). Osobne pogreške: Zadar 18; Crvena zvezda 16.