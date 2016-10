Sjećanje na raketiranje odašiljača na Sv. Mihovilu

Foto: Andrina LUIĆ

Za Mladena Lucina, Radu Punoša, Slavena Brkića te kapetane Ivicu Lukovića i Slavka Bačića 4. i 5. listopada 1991. godine datumi su koji su trajno obilježili njihove živote. I dok su živi, kažu, okupljat će se pokraj križa ispod Tvrđave sv. Mihovila iznad Preka prisjećajući se svih koji su položili živote u obrani Hrvatske.

- Taj dan na neki je način naš drugi rođendan jer smo samo čudom preživjeli raketiranje odašiljača na Sv. Mihovilu 4. listopada 1991., kažu uglas Lucin i Punoš.

Prisjetili su se i jučer, dok su polagali vijenac i palili svijeće, kako je toga jutra prije 25 godina borbeni avion u niskom letu raketirao Sv. Mihovil s namjerom da uništi centar veze obrane Zadra.

- Stvorio se odjednom, doletio je iz smjera Sali i pogodio vanjski zid tvrđave i kućicu Hrvatskih pošta i HRT-a pokraj koje smo bili Valentin Gregov, Mladen Bašić, Rade Punoš i ja. Ali mi smo centar veze još u kolovozu te godine premjestili na stotinjak metara udaljen vrh Vela glava, što se otkrilo tek po završetku vojno-redarstvene akcije Oluja. Na Sv. Mihovilu tada su bili samo odašiljači Hrvatskih pošta i telekomunikacija i HRT-a, prisjeća se Mladen Lucin.

Kada je antenski sustav osposobljen, vratili su se u Preko, a načelnik tadašnjeg Centra za motrenje i obavještavanje, pokojni Jure Jelić, izdao je zapovijed da mobiliziraju tri glisera i odu u Povljanu na Pagu po vojnu opremu.

- Budući da je Zadar bio u blokadi, to je bio jedini način da dođemo do Paga. Prvi gliser, Sveti Nikola, bio je u vlasništvu tadašnje Općine Zadar, na njemu smo bili kapetan Mladen Bašić, Rade Punoš i ja. Drugi gliser dala je Lučka kapetanija i na njemu su bili kapetani Slaven Brkić i Slavko Bačić te Marijan Grbić, a treći gliser, jedini iz civilnog sektora, dala je tvrtka Folijaplast sa svoja dva čovjeka, Zvonimirom Nižićem i Ivom Pastuovićem. Dok je trajala blokada Zadra, Preko je bilo poveznica i što se tiče sustava veza i svega ostaloga, a u tome su ključna bila upravo ta tri glisera. Njima smo do Prizne prevezli i ljude iz Odašiljača i veza koji su popravljali antenu na Sv. Mihovilu, koji je bio žila kucavica, glavni oslonac za sve vojne i civilne operativne veze, navode dalje Lucin i Punoš ističući da je križ ispod tvrđave, podignut 1999. godine, posvećen tim slavnim danima, ali i svim Hrvatima koji na ovim prostorima oduvijek žive.

- Posvećen je i svima onima koji su nepravedno zaboravljeni i nikad nisu dio 'službenih' proslava i parada. Zbog svih njih mi ćemo se okupljati svake godine jer to je najmanje što možemo učiniti, zaključili su uglas.