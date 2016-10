U očekivanju 833 tisuće eura namijenjenih ruralnom razvoju

Foto: Velimir BRKIĆ

Lokalna akcijska grupa Bura koja obuhvaća Grad Obrovac, te općine Starigrad, Jasenice, Posedarje, Novigrad, Poličnik, Zemunik Donji, Vrsi i Ražanac u Bluesun hotelu Alan u Starigradu ugostila je svoje europske partnere s kojima je započela projekt "Lokalno brendiranje proizvoda" (Local food branding).

Sajmovi proizvoda

- Četverodnevnim projektom se žele valorizirati lokalni proizvodi LAG-ova partnera, a rezultirat će i promocijom proizvoda na međunarodnoj razini, kazao je mag. oec. ship. Vladimir Dedić, voditelj LAG Bura.

Projektni partneri LAG-a Bura su: LAG Karhuseutu (Finska), NGO Hiiuumma Network (Estonija), LAG Comarca de LaCarq (Španjolska), ADIRN - Associacao para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte LAG (Portugal), Development Agency of Lemesos & LAG Development Company Paphos Aphrodite LTD (Cipar).

- Prigodom provedbe projekta kojeg vodi mag.iur. Ana Škara, planiraju se organizirati sajmovi lokalnih proizvoda na prostorima svih partnerskih LAG-ova, govori Dedić.

Proizvođači s područja LAG-a Bura time će, kaže, dobiti prigodu za promociju i plasman njihovih proizvoda i aktivnog oblika turizma na internacionalnom tržištu.

- Pred nama je veliki dan za što uspješniji i učinkovitiji rad LAG-a Bure. Naime, ovih dana LAG Bura očekuje odobravanje aplikacije vrijedne 833 tisuće eura iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. koji su namijenjeni lokalnim dionicima Ravnih kotara, Bukovice i Podvelebitskog kanala, kazao je Dedić.

Od siječnja iduće godine do 2020. LAG-ovi će moći iskoristiti 1,5 milijuna eura ili oko 11 milijuna kuna za koje će se raspisivati natječaji za jedinice lokalne uprave, poslovni sektor i civilni sektor koji su na području LAG-a . Maksimalni iznos koji će se odobravati je 100.000 eura.

Potencijal LAG-ova

- Iznos predviđen za programsko razdoblje je 1,5 milijuna eura, a takva odluka tadašnje Vlade svrstala je hrvatske LAG-ove na samo europsko dno, stoga i ovim putem apeliramo da se izvrše korekcije postotka izdvajanja iz PRR-a putem LAG-ova, zatražio je Vladimir Dedić.

Inače, provedbom lokalne razvojne strategije LAG-a Bura poticat će se razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, razvijanje aktivnih oblika turizma, inovativnih proizvoda i ruralne infrastrukture.

- Iznimno smo zahvalni uspješnim LAG-ovima iz partnerskih zemalja koji su prepoznali naš potencijal, a kroz čije smo prezentacije imali prigode čuti o zavidnim projektima koje su realizirali poput kratkih opskrbnih lanaca, pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda, plasiranje inovativnih proizvoda baziranih na prirodnoj baštini i još mnogo toga, naglasio je dipl. iur. Leonardo Rončević, predsjednik LAG-a Bura.

Podršku projektu "Lokalno brendiranje proizvoda" (Local food branding) dali su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, LAG Laura, LAGUR Tri mora, LAGUR Plodovi mora, općine Starigrad i Jasenice te partnerska konzultantska kompanija Micro projekt d.o.o. iz Splita.

- Ovaj kongres je organiziran u svrhu definiranja ciljeva, vizije, misije i aktivnosti projekta koji bi trebao započeti s provedbom u prvoj polovici 2017 godine, poručio je Rončević.