Zadar Zvezdu dočekuje sa dvije strategije

Foto: Zvonko KUCELIN

„Nemoguća misija 2". Tako bismo mogli nazvati današnji ispit košarkaša Zadra. Nakon što u „Nemogućoj misiji 1" prije četiri dana nisu uspjeli iznenaditi Budućnost u Podgorici, večeras im u dvoranu Krešimira Ćosića stiže nedvojbeno najjača momčad ABA lige - Crvena zvezda. Između ostalog, riječ je o dvostrukom uzastopnom pobjedniku ovoga natjecanja, jedinom euroligašu i sastavu koji je u prva dva kola lakoćom „isprašio" MZT sa 22 i Cedevitu sa 24 razlike, uz prosjek od 90 postignutih poena. Najveći budžet u ligi, u kombinaciji s kontinuitetom rada Dejana Radonjića, beogradske „crveno-bijele" i ove sezone čine najvećim favoritom regionalne lige, koji je već sada izuzetno jak, a sasvim sigurno će se uskoro još i pojačati. Što Zadar može tražiti protiv takvog protivnika?

- Svjesni smo kakva momčad stoji pred nama. Zvezda je veliki favorit, ne samo protiv nas, nego i protiv svakog protivnika u ABA ligi. Imaju izuzetno kvalitetan roster, uložili su mnogo truda i novaca, a još očekuju dva američka pojačanja. Na čelu s trenerom Radonjićem, već godinama rade odličan posao, stabilan su euroligaš i siguran sam da će i ove godine ostvariti velike rezultate - kazao je Ante Matulović pa se vratio na uvodno pitanje.

- Što može Zadar? Ne preostaje nam ništa drugo, nego da se u prvom redu pokušamo nametnuti energijom, te držati utakmicu pod kontrolom. Priželjkujemo mogućnost što više brzih kontranapada, a ako to ne bude moguće, moramo ih pokušati duljim napadima uvesti u nervozu. To je vrlo teško, jer oni su najbolja obrambena momčad lige, ali imamo određene ideje kako im se suprotstaviti i pokušat ćemo ih sprovesti na terenu.

Glavno pitanje na Višnjiku jučer je bilo: Hoće li večeras igrati Igor Marić i Maj Kovačević? Njih dvojica, naime, još uvijek nisu registrirani za nastup u ABA ligi, zbog blokade kluba od strane FIBA-e.

- To ovisi o Ministarstvu pravosuđa - kazao je trener Zadra rečenicu, koja na prvu zvuči nevjerojatno pa pojasnio.

- Čekamo samo jedan potpis ministra, koji bi potvrdio našu predstečajnu nagodbu. Mi na to ne možemo utjecati, već samo čekati da se to dogodi, ali mislim da je to realno za očekivati. Ako se to dogodi do početka susreta sa Zvezdom, Marić i Kovačević će automatski biti registrirani i zaigrati.

Prema tome, Zadrani su se za dvoboj sa Zvezdom pripremali s dvije varijante.

- Primarno smo se pripremali kao da njih dvojice neće biti. Ako nemamo izbora, moramo pronaći način da s ovim snagama koje imamo odgovorimo tom jakom protivniku. Naravno, oni treniraju, uključeni su u sustav priprema i skauting smo odradili na jedan i drugi način. Dakle, ako njih dva budu unutra, neće biti nikakvih problema, dapače, u tom slučaju očekujem da odgovorimo Zvezdi na još jačem nivou, s više energije. S njima smo i obrambeno i napadački bolja momčad i uz maksimalnu borbenost onda možemo očekivati koliko toliko pozitivan rezultat.