Zaštićena Paška janjetina i Korčulansko maslinovo ulje

Foto: Mario PADELIN

Paška janjetina i Korčulansko maslinovo ulje dva su nova hrvatska prehrambena proizvoda koja su dobila zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, a odluka je stupila na snagu u srijedu objavom u službenom listu EU-a.

Četiri godine od pokretanja zaštite izvornosti paške janjetine i to najprije dobivanjem oznake zaštićenog hrvatskog proizvoda 2014. godine, jučer je i u Udrugu uzgajivača paške ovce Rogujica stigla potvrda iz Bruxellesa o tome kako je ovaj jedinstveni proizvod zaslužio i EU markicu zaštite izvornosti i geografskog porijekla.

Prema riječima Ante Čemeljića, tajnika Udruge Rogujica, zaštita paške janjetine ne bi bila moguća bez Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne agencije koji su sudjelovali u operativnom dijelu posla vezanih uz dokumentaciju, potrebnu za dobivanje EU oznake izvornosti, ali su odradili i veliki dio posla na terenu jer je trebalo dokazati izvornost paške ovce.

- Za nas ovo marketinški ima veliki značaj, ali to je i veliki oslonac mladim obiteljima da se nastave baviti uzgojem paške ovce. Pag je jedinstven i po tome što se u obiteljima nastavlja tradicija ovčarstva, za razliku od nekih drugih krajeva gdje se nažalost s odlaskom starijih ona prekida. Trenutno na otoku imamo 30 tisuća grla, godišnje je to oko 20 tisuća komada janjaca čija je težina u prosjeku od 7 do 8 kilograma. Zbog geografskog položaja otoka Paga, posolice, bure i hrane, koju većinom čini ljekovito bilje, paška janjetina ima posebnosti koje je razlikuju od drugih hrvatskih otočkih janjetina. Još jedna specifičnost je i činjenica da se janje isključivo hrani majčinim mlijekom, odnosno uzgoj je strogo ekstezivan i to je ta specifična kvaliteta, naglasio je Čemeljić.

Inače, Udruga Rogujica koja je osnovana 2002. godine uz okupljanje svih onih koji se na ovom jedinstvenom otoku bave ovčarstvom veliku pažnju posvećuje edukaciji proizvođača, a rezultat je i porast broja registriranih proizvođača sira koji redovito na međunarodnim izložbama zaslužuju visoke ocjene kvalitete.

Paška janjetina naziv je koji se oduvijek koristio, o čemu svjedoče brojni povijesni dokazi, a isti naziv koristi se i danas u svakodnevnom govoru i trgovini.

Ponuda Paške janjetine na tržištu izrazito je sezonskog karaktera jer se većina janjadi ojanji u siječnju.

"Korčulansko maslinovo ulje" je ekstra djevičansko maslinovo ulje koje se dobiva izravno iz ploda masline isključivo mehaničkim postupcima. Korčulansko maslinovo ulje prilikom stavljanja na tržište mora imati strogo definirana fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva. Osnovna sirovina za proizvodnju tog ulja su plodovi maslina autohtonih sorti Lastovke i Drobnice, pojedinačno ili u kombinaciji, u najmanjem udjelu od 80 posto. Područje proizvodnje Korčulanskog maslinova ulja obuhvaća cijeli otok Korčulu kojem pripadaju katastarske općine Vela Luka, Blato, Smokvica, Čara, Račišće, Pupnat, Žrnovo, Korčula i Lumbarda.