Donat Mandić snima spot za svoj prvi singl "Pričaj mi"

Zadarska glazbena scena ima novo pojačanje. Njegovo ime je Donat Mandić, ima 22 godine i upravo snima video spot za svoj prvi singl „Pričaj mi". Glazbu i tekst napisao je sam, oko aranžmana mu je pomogao Simo Radosavljević, nekadašnji vokal grupe Forum, dok se redateljske palice uhvatio Ivan Goran Trivić. Spot se snima u Zadru, a mladi pjevač naglašava kako se nada da će se njegova glazba svidjeti publici, da će prepoznati da dolazi iz srca.

- Pjesmu sam napisao i uglazbio u veljači ove godine. Nastala je sasvim spontano, a inspiraciju sam dobio dok sam čekao da mi baka skuha ručak. Nisam je posvetio određenoj osobi, smatram da se svatko može pronaći u tekstu, prepričava Donat.

Mladi je glazbenik inače medijski tehničar i glazbeni producent, a trenutačno je član grupe Zadar express, gdje svira klavijature i gitaru te pjeva. Kako ističe, glazba ima veliki značaj u njegovom životu, još odmalena.

- Od malih nogu plešem, pjevam i osjećam glazbu. Potječem iz glazbene obitelji, u kojoj se uvijek pjevalo i sviralo. Prvi nastup sam imao sa sedam godina u hotelu Pinija, u okviru dječje emisije „Pokaži što znaš", koja se tada emitirala na Gradskoj televiziji. Sjećam se da sam pjevao pjesmu koja je tada bila jako popularna, skladbu grupa Dalmatino „Ditelina s četiri lista", prisjeća se mladi glazbenik i dodaje kako su mu tada, kao i sada, uostalom cijelo vrijeme sazrijevanja, roditelji bili glavni oslonac, podupirali su ga u svemu.

- Od 2003. godine nastupam po raznim festivalima, od Jadera festa preko Zadarteen festa do niza drugih, i diljem županije, no i šire, po regiji, pa i inozemstvu. Osvojio sam i brojne nagrade, a ako bi nešto i trebao izdvojiti, bio bi to, primjerice, poziv u dječji bend aid Hrvatske, čega se s radošću sjećam. Tamo sam se družio i s tadašnjom teen zvijezdom u zemlji Dinom Jelusićem. Pjevao sam tri godine i u dječjoj klapi Kolibrići, čiji je mentor bio legendarni Ljubo Stipišić Delmata, nastavlja pjevač i ne propušta izdvojiti ni nastup u Supertalentu, gdje je beatboxao, zaključujući da njegov život bez glazbe jednostavno ne bi bio potpun.

Promocija video spota za pjesmu „Pričaj mi" bit će krajem studenoga u Svarog baru, gdje Donat inače svira i pjeva četvrtkom sa, kako ističe, svojim dragim prijateljem Jurom Brkljačom i bendom. Donat već sada živi od glazbe kao član Zadar expressa.

- Zadar express su moja druga obitelj. Uz rad s njima držim i satove gitare i klavira u Glazbenoj udruzi Čarobna notica, rad s djecom me relaksira i posebno veseli.