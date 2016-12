Glasovac: Klarinovu ostavku ne bih komentirala

Foto: Zvonko KUCELIN

Je li ostavka saborskog zastupnika SDP-a Ivan Klarina, uvertira u podjelu u SDP-u i to na regionalnoj bazi, pitanje je koje se nametnulo nakon što Klarin, kao predsjednik županijskog SDP-a Šibensko- kninske županije, nije izabran u predsjedništvo i glavni odbor stranke, ali zato jest njegov potpredsjednik Franko Vidović.

- Ostavka Ivana Klarina je njegova osobna stvar i ne bih je komentirala. S druge strane istaknula bih da u SDP-u nema podjela, napose između juga i sjevera. Istina je da je Dalmacija u predsjedništvu prije imala četiri, sad samo dva člana, ako ne računamo Borisa Lalovca koji je u 10. izbornoj jedinici bio kandidat za Sabor RH. Novom predsjedniku treba dati priliku, tim više što je rekao da će SDP pod njegovim rukovodstvom okupljati. Obećao je decentralizaciju i veću autonomiju lokalnih organizacija, ali i okupljanje svih lijevo orijentiranih građana Hrvatske. Odstupanje od takvog puta, članstvo mu sigurno neće praštati, kaže prtedsjednica zadarskog SDP-a Sabina Glasovac.

Glasovac ukazuje na još jednu stvar koja ide u prilog njenoj tezi, a to je da niti sva imena s tzv. Bernardićevog šalabahtera nisu prošla na konvenciji. Zadarska ekipa u Glavnom odboru povećana je s dvoje u prošlom, na tri člana u novom sastavu. To su: Anton Novoselović, Darko Vrdoljak i Jure Zubčić. Njima se kao predsjednica GO SDP Zadar i saborska zastupnica u Glavnom odboru pridružuje Sabina Glasovac i iz županijske organizacije Duško Vidov.