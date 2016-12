JNA je ostavila planove miniranja, problem su mine srpskih paravojnih formacija

Foto: Siniša KLARICA

U neposrednoj blizini autoceste A-1 trenutačno se u Zadarskoj županiji odvija najveći posao razminiranja u ovoj godini. Razminiravaju se poljoprivredne površine u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020 iz kojeg je za svih devet hrvatskih županija, koje su još uvijek pod minama, osigurano 50 milijuna eura. Time bi se oslobodilo 50 kilometara minski sumnjivog područja kojeg čini poljoprivredno zemljište.

U Zadarskoj županija minski je sumnjivo 37 km2. Još u listopadu, Županiji je dodijeljeno 7.335.585,15 kuna za razminiranje 713,034 m2 miniranog poljoprivrednog zemljišta. Problem je u tome što se minski sumnjiva površina nalazi u blizini autoceste A-1 koja se svaki dan zatvara od 8 do 15 sati na veliko nezadovoljstvo vozača. Uz sve to, ni mještani okolnih naselja ne gledaju blagonaklono na razminiranje jer se, navodno, to područje već više puta razminiralo. Stoga smo jučer u okolici Islama Latinskog posjetili pirotehničare tvrtke Mina Plus iz Velike Mlake i podizvođača Detektora iz Vukovara.

- Molimo mještane za strpljenje jer se radi o zaista velikom projektu razminiranja nakon kojeg će biti čist veliki dio poljoprivrednog zemljišta. Razumijemo građane koji vide da se isti teren više puta razminira, ali izvidi HCR-a i nove informacije, stalno nam govore o prisutnosti zaostalih mina i minsko-eksplozivnih sredstava, kaže voditelj radilišta Vjekoslav Bartolović.

Isto potvrđuje i kontrolor Hrvatskog centra za razminiranje Darko Baranašić. Međutim, na pitanje koliko je do sad pronađeno mina nijedan nije želio odgovoriti, pravdajući se da bi ta informacija uzbunila okolno stanovništvo.

Koliko je velik projekt razminiranja u okolici Islama Latinskog govori podatak da u njemu sudjeluju tri stroja i dva posebno istrenirana psa. Kako se radi o prostoru crte razdvajanja zaraćenih strana, dodatna karakteristika prostora je veliki broj fortifikacijskih objekata. Riječ je o bunkerima, rovovima i tranšejama, što samo po sebi daje veliku mogućnost pronalaska zaostalih mina i MES-a.

- Najveći problem zapravo su nam divlji deponiji i odbačeno smeće. Uz sve to, ogroman problem su stari vinogradi i zaostale čelične žice koje se znaju zapetljati o mlatilice stroja za razminiranje. Možda nekom izgleda čudno, ali trenutačno su dobri vremenski uvjeti za ovaj posao. Temperatura oko 10 stupnjeva, bez vjetra i kiše, nam odgovara. Problem je jedino temperatura oko ništice i bura, govore pirotehničari na terenu.

Za vozače je dobra vijest da će već sutra autocesta biti u cijelosti otvorena, jer je isteklo deset dogovorenih radnih dana za razminiranje.